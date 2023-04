Marko Stanojević i Milica Đurković poginuli su 11. jula 2022. godine u nesreći na magistralnom putu Cetinje - Budva, u mjestu Obzovica. Tada su teško povrijeđene Danilovgrađanka Aleksandra Milatović i Anita Stegnaja iz Beograda.

Niko Nikočević tada je uhapšen zbog sumnje da je izazvao udes

Da je optuženi za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli naš sin Marko (24), njegova koleginica Milica Đurković (27) i teško povrijeđena Aleksandra Milatović makar nazvao da pita kako su porodice, ne bih se ni pridružio krivičnom gonjenju. Sada, na suđenju na kom su iznijete završne riječi, morao sam da slušam neistine - da je pokušavao da dođe do nas, kazao je za "Vijesti" Dragan Stanojević, otac stradalog dvadesetčetvorogodišnjaka.

U cetinjskom Osnovnom sudu danas je, pred sudijom Branislavom Lekovićem, okončano suđenje Niku Nikčeviću, okrivljenom za krivično djelo - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, kako prenose Vijesti.

"Smatram da je dokazano da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, a to posebno nalazom i mišljenjem vještaka saobraćajne struke, koji je utvrdio uzrok nastanka saobraćajne nezgode, a takođe i nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine, te dijelom i iz odbrane optuženog. Stoga, ostajem kod optužnice i predlažem sudu da optuženog oglasi krivim", kazala je Radunović.

Branilac optuženog, advokat Lazar Aković, rekao je da živimo u društvenoj eri kada je, nažalost, neminovnost da saobračaj nosi ljudske živote.

"S obzirom da je moj branjenik u cjelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom i izrazio iskreno žaljenje i kajanje zbog tragičnog događaja i nastalih posledica, te time doprinio da se ovaj krivični postupak što efikasnije okonča, a time i spriječi da se dodatno ne povređuju osjećanja oštećenih. Meni, kao njegovom braniocu, ne preostaje ništa drugo već da zamolim sud da mu izrekne adekvatnu krivičnu sankciju, a mislim da je u konkretnom slučaju adekvatna kazna zatvora ispod zakonskog minumuma, jer na strani okrivljenog u odsustvu otežavajućih okolnosti postoje brojne olakšavajuće okolnosti", rekao je Aković, prenose Vijesti.

U zapisniku, u koji su "Vijesti" imale uvid, piše da je Dragan Stanojević u sudnici rekao da razumije saobraćaj, jer je i sam vozač, ali da ne razumije jedno:

"A to je činjenica da optuženi za svih ovih devet mjeseci nije došao kod nas da pokaže saosjećanje... Od tog dana u našoj kući se ugasila svijeća, ne umijemo se radovati i zbog svega, posebno nam je ovo neshvatijivo - da optuženi nije došao za cijelo ovo vrijeme. Mogao je i neko drug umjesto niega doći, način za to iskazivanje je mogao naći. I moja supruga je bolesna...očekuje je operacija, ali o tome nijesmo prilagali medicinsku dokumentaciju, to ne smatramo umjesnim. Pridružujem se krivičnom gonjenju protiv optuženog", rekao je on.

Punomoćnica oštećenih porodica Đurković i Stanojević, advokatica Maja Zeković, kazala je da su otac i majka pokojne Milice Đurković na suđenje dolazili dva puta i da nijesu imali snage da se u sudnici pojave danas, treći put.

"Budući da smo ovdje, u sudnici, sviedočili da su se gušili u suzama, a bez namjere da time na bilo koji način ometaju tok postupka, niti da svoju bol na bilo koji način drugima ističu ili pokazuju", rekla je Zeković.

Ona je istakla da je činjenica da je Stanojević u sudnici rekao suštinsku stvar i da se na identičan način osjeća i porodica Đurković.

"Stojim iza stava Dragana Stanojevića koji je danas iznio pred sudom - da se saobraćajka, nažalost, svakome može desiti i da svi kada uđemo u auto nažalost postajemo potencijalne ubice. Međutim, postoji nešto drugo, a to je razlika u ljudskim i karakternim crtama kada se dese takve situacije, pa on što se ne može prećutati u ovom konkretnom slučaju, jeste ipak činjenica da nakon što se desila tragedija u kojem su dva mlada života poginula, da okrivljeni zaista nije na bilo koji suštinski način pokušao da dođe u bilo kakav kontakt sa porodicama oštećenih", kazala je Zeković.

Dodala je da je činjenica da je optuženi pred sudom pokazao žaljenje, ali da ga ona ne može okarakterisati ni na jedan način osim kao formalno, a ne suštinsko žaljenje:

"I više kao upravijeno na položaj u ovom postupku".

"Suštinsko saosjećanje i žaljenje bi se ogledalo u tome da ovako netipično razumne porodice i roditelji poginule djece, danas pred sudom budu u prilici da kažu da osjećaju veliku odgovornost i sažaljenje i saosjećanje od strane optuženog, koje im je on nesebično pokazivao ovih 9 i po mjeseci, i da bi to bio njihov razlog čak i da se ne pridruže krivičnom gonjenju. Međutim, u ovoj tragediji je izostao taj, da kazem najvažniji momenat", rekla je Zeković, kako prenose Vijesti.

Punomoćnica oštećenih Anite i Saše Stegnaje, advokat Andrijana Razić, kazala je da se pridružuje završnim riječima zastupnice optužbe i punomoćnice oštećenih porodica Đurković i Stanojević, a isto je rekla i advokatica Aleksandre Milatović, Jelena Tadić Palibrk.

Milatović je prihvatila završne riječi svoje pravne zastupnice.

Aković: Okrivljeni bi dao život da može njihove vratiti

Branilac okrivljenog Nika Nikčevića, advokat Lazar Aković, rekao je u sudnici da i optuženi snosi posledice izvršenja krivičnog djela, koje se ogledaju i u tome da ima ozbiljne psihičke problem i patnje.

Kazao je i da su, u odsustvu otežavajućih okolnosti, na strani Nikčevića olakšavajuće - što nije ranije osuđivan, da je otac dvoje djece od kojih je jedno maloljetno, da je nezaposlen i da je njegova supruga ozbiljno teškog narušenog zdravstvenog stanja.

"Dužan sam i da dam osvrt vezano za ponašanje optuženog i njegove porodice nakon nastanka predmetne saobraćajne nezgode. Optuženog i njegovu suprugu lično poznajem oko tridesetak godina, ljudske i karakterne crte mog branjenika su takve da se radi o čovjeku visokog morala, koji itekako pati zbog tragičnih posledica, što je jedino i ljudski i razumno. Nakon nastanka predmetne saobraćajne nezgode optuženom je određen pritvor, a njegova supruga sa svojim bratom je pošla na saučešće, kako bi oštećenim porodicama izjavila isto. Od njihove porodice objavljene su čitulje, kao jedan ljudski gest saosjećanja. Nakon izlaska iz pritvora, okrivljeni je preko nekih svojih prijatelja pokušavao da dođe do oštećenih porodica i da stupi u kontakt sa njima, ali nažalost nije uspio u tome. U konačnom, da mogu da se vrate životi tih mladih ljudi, okrivljleni bi vrlo rado dao svoj život", rekao je Aković u završnim riječima, piše u zapisniku.

Stanojević: Nije nam ni poruku poslao

Otac stradalog mladića rekao je "Vijestima" da su neistine da je optuženi pokušavao da stupi sa njima u kontakt.

"U sudnici sam rekao da me boli to što za devet mejseci nije nikako pokušao da stupi u kontakt sa porodicom. Nije našao za shodno, a ni način, da nekako pošalje poruku ili nas pozove, da vidimo da saosjeća sa našom tugom i boli koji nam je nanijet 11. jula, jer je on izazavao nesreću. Advokat Akvić je rekao da je on pokuašavao preko nekih ljudi, međutim,nismo čuli ko su ti ljudi, a volio bih da sam to čuo umjesto pokušaja da ga, zbog manje kazne, prikaže u dobrom svijetlu. Trebali su da kažu išli smo kod toga i toga, a ne da slušamo neukusnu priču, radi priče. Ti ljudi ne postoje, govorio sam istinu - ni na jedan način nije pokušao da dođe do nas. Da je bio ljucak i da je postupio ljudski, ne bismo se ni pridružili krivičnom gonjenju", rekao je Stanojević.

On je istakao da mu nije namjera da sudi optuženom, niti, kako je kazao, to čini.

"Nama ništa ne znači hoće li ga osuditi na godinu ili na sto godina, nama to sina neće vratiti, ali nije umjesno u ovakvoj situaciji govoriti da su se interesovali za nas, a nisu, već to govore kako bi ga prikazali kao dobrog čovjeka. Ja ga ne poznajem, možda on i jeste dobar čovjek, ali se nije ponio na načun kako su ga opisali.. To nas je najviše zaboljelo u završnom izlaganju, jer ispada da sam lagao, a nisam, niti bih to mogao da uradim u ovoj situaciji. Oni su poslali telegra saučešća i dali čitulju, ali to je za njih bilo najlakše da urade nakon tragedije. Trebali su samo da budu ljudi i raspitaju se kako smo. Nisu pitali čak ni za zdravlje povrijeđene Aleksandre Milatović koja se sedam mjeseci liječila... Nije umjesno da se pored sve boli koju prolazimo i kroz koju ćemo proći, oni brane praznom pričom. Trebalo je da znaju da je naš život izgubio smisao, mi više ne možemo da se nasmijemo kako treba", rekao je Stanojević "Vijestima".