Počelo suđenje za dugogodišnje zlostavljanje supruge, okrivljeni ne priznaje krivicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Budvanin kog je supruga nakon osam godina navodnog zlostavljanja prijavila policiji, nije pred sudijom priznao da je tukao, a njene povrede, masnice, otoke i glavu umotanu zavojima pravdao je konjuktivitisom, teškim glavoboljama...

”Ne priznajem izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto”, rekao je on prije dva dana u sudnici Osnovnog suda u Kotoru.

Kazao je i da nikada nije udario njihovog sina, da je nije tukao ni nakon dočeka 2023. godine, niti joj ikada zaprijetio da će se zaboraviti tragedija na Cetinju iz avgusta prošle godine.

Njega je krajem februara prijavila tridesetdvogodišnjakinja iz Podgorice - kako bi, tvrdi, prekinula agoniju koja traje osam godina i u kojoj je, kako piše u njenoj prijavi, trpjela fizičko i psihičko zlostavljanje, uključujući udarce šakama, oklagijom, peglom, kacigom...

Navodno, prijetio je i da će se zaboraviti ubilački pohod Vuka Borilovića pri tome šta će on uraditi...

”Nikad joj nisam nanio nikakvu povredu. Ni 2. januara 2023. godine, u automobilu, između nas nije došlo ni do kakve svađe... Stajali smo u koloni i tačno je da nas je zaustavio policajac da pita je li sve u redu, čuo je... kako glasnije razgovara sa mnom, jer su bili otvoreni prozori. Nijesam nikada pominjao tragični događaj na Cetinju”, rekao je, odgovarajući na pitanja pravnog zastupnika oštećene.

Tvrdio je da je nije povrijedio ni nakon proslave rođendana njihovog sina, u januaru 2022. već da ona ima ishitrene poteze.

”Njen brat je bio tu i trebalo je da spava kod nas. Nastavili smo slavlje u kući i ja i njen brat smo slušali muziku i popili po koju... Opominjala nas je i rekla da hoće da spava, a mi smo nastavili. Poslije toga je rekla da će zvati policiju... Smatram da ima ishitrene poteze. Rekao sam joj da ne može da prijeti policijom. Te prilike nisam imao nikakav fizički kontakt sa njom niti sa sinom. Stariji sin nije bio tu”, tvrdio je on.

Ustvrdio je i da je ona tražila stan i 2.000 eura alimentacije, što je oštećena negirala u sudnici.

”Rekla sam mu da može da učestvuje u odgajanju djece, kod prijatelja ostavila ključ od stana i pošla u Podgoricu”, kazala je ona.

Sudiji je rekla i da nikada nije imala konjuktivitis, niti boluje od glavobolje, a ponovila je i kakvu je agoniju proživjela.

”Najviše me udarao zatvorenom pesnicom po glavi, a oklagijom me udarao po tijelu... U svim svađama me uglavnom udarao pesnicama po tjemenu glave, kako ne bih imala podlive, međutim, uvijek sam imala hematome”, rekla je ona sudiji.

Objasnila je i da se jednom, nakon batina, vratila suprugu, jer je: “Molio da se vratim, da ne rušimo porodicu i rekao da se to nikada više neće ponoviti”.

Okrivljeni je prigovorio njenom iskazu.

Njegov branilac sporio je video snimke i fotografije koje je oštećena dostavila tužilaštvu, a koje je sačinila tokom svih godina u kojima je, kako tvrdi, trpjela teror, ocijenivši da su nezakonito pribavljeni.

Protivio se i da se sasluša vještak medicinske struke Nemanja Radojević.

Tražio je i da se okrivljenom ukine pritvor, konstatujući da predugo traje.

”S te strane ispunio je svrhu zbog koje je određen. Druga okolnost koja ranije nije isticana, jeste velika materijalna šteta koju trpi okrivljeni, s obzirom da se bavi proizvodnjom hemijskog programa za hotele. Ovo je period kada najbolje posluje i već je zbog pritvora propustio potpisivanje tendera”, kazao je on.

Tužiteljka se usprotivila tom predlogu.