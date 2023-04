B.K. (18) je peti učesnik incidenta u Baru i on je uhapšen, kazali su za CdM iz policije.

“Biće u toku dana priveden tužiocu u ODT u Baru. Na teret mu se stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje”, kazali su CdM-u iz policije.

Podjećamo, dva maloljetnika od 17 i 14 godina iz Bosne i Hercegovine, članovi AK Sarajevo koji su u Crnu Goru došli na pripreme, napadnuti su preksinoć u naselju Šušanj.

Jedan od njih je teško povrijeđen i hospitalizovan je u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, dok je drugi zadobio lakše povrede.

Jedan od pretučenih sportista iz Sarajeva, Harun Kurić, ispričao je da ih je pet nepoznatih momaka napalo bez razloga, kao i da nisu imali namjeru da bilo koga isprovociraju.

“Kada smo kupovali grickalice, sokove, došlo je pet nepoznatih lica, pet momaka naših godina, koji su nas napali bez razloga. Niti smo šta rekli, niti smo imali ikakvu namjeru da ikog isprovociramo. Imam jednu ili dvije posjekotine iza glave, imam par masnica po licu, ali to nije ništa toliko ozbiljno koliko je jaranu. On ima više fraktura jagodične kosti, vilice i mezijalne kosti”, rekao je Kurić za TV E.

Harun kaže da je bilo pet napadača koji im nijesu poznati i sa kojima prethodno nijesu razgovarali. Vjeruje da su iz naselja Šušanj u kojem je klub smješten, te da su znali da su iz BiH.

“Mi smo se vratili natrag u hotel. Gazdarica hotela je pozvala policiju, koja je jako brzo došla. Oni su nas povezli do ambulante gdje su nas provjerili povrede, pa su nas uputili u boolnicu da nam detaljno to snime i pogledaju povrede. Tada su otkrili na CT-u da kolega ima frakturu lica. Malo sam razočaran u našu omladinu. Ne bi trebali ovako da komuniciramo, da se odnosimo jedni prema drugima na ovaj način, da se vrijeđamo na nacionalnoj osnovi. Trebalo bi svi da budemo raja”, rekao je on, kako prenosi CdM.

Policija je juče identifikovala četiri maloljetna lica iz Bara koja su napala strane državljane, od kojih su prikupljena obavještenja na zapisnik.

“Od četiri maloljetnika, od kojih dvojica imaju 15, a dvojica 17 godina prikupljena su obavještenja o ovom događaju”, rečeno je CdM-u iz policije.

Po nalogu tužioca, protiv njih su podnijete krivične prijave za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa teškim tjelesnim povredama.