Majka jednog od maloljetnika iz Sarajeva koji je napadnut u Baru, novinarka Arduana Pribinja vjeruje da se radi isključivo o maloljetničkoj delinkvenciji i da slučaj nema nikakvu drugu pozadinu.

Ona je u razgovoru za N1 kazala da su njen sin i još jedan maloljetnik iz Sarajeva napadnuti bez razloga.

Četiri maloljetnika iz Bara krivično će odgovarati za napad na dvojicu maloljetnika iz Sarajeva, inače članove Atletskog kluba Sarajevo, koji su u Crnu Goru došli na pripreme.

Oni su sinoć napadnuti u barskom naselju Šušanj.

Pribinja, naglašava da su, kao porodica u šoku i zatečeni.

"Dijete je, prije svega, vrlo iznenađeno zbog ovog što se desilo, jer se on dugo spremao za odlazak u Crnu Goru. On voli Crnu Goru i često ide tamo, dolje je stekao i dosta prijatelja. On voli Crnogorce i njemu naprosto nije jasno kako ga je sad neko tamo napao i zbog čega. Naročito zbog toga jer je napadnut u situaciji u kojoj ne poznaje napadače, u kojoj nije komunicirao ranije s njima, pa čak ni u trenutku napada”, naglasila je poznata bosanskhercegovačka novinarka.

Pribinja pojašnjava kako su djeca u Crnoj Gori boravila u hotelu prilagođenom za pripreme sportista. Hotel su napustili zbog neophodne kupovine u prodavnici odmah preko puta njihovog objekta. Ispred radnje ih je dočekala grupa mladića koje oni ne poznaju.

"Napali su ih odmah i bez razloga. Harun je samo uspio da digne ruke i kaže ‘nemojte nas tući’. Napali su ih metalnim palicama i ostalim predmetima za tuču", prepričala je Pribinja za N1.

Ipak, naglašava kako duboko vjeruje da se radi isključivo o maloljetničkoj delinkvenciji i da slučaj nema nikakvu drugu pozadinu.

Njen sin Harun Kurić kazao je za TV E da je "razočaran u našu omladinu" kao i da ne bi trebalo na ovaj način da se odnosimo jedni prema drugima.

On je kazao i da ga ovaj događaj neće pokolebati, te da se raduje novim takmičenjima i boravku u Crnoj Gori.

Kurić je rekao da ima dvije posjekotine na potiljku i par masnica, ali da to nije ništa u poređenju sa povredama njegovog kolege koji ima frakturu lica.

"Kada smo kupovali grickalice, sokove, došlo je pet nepoznatih lica, pet momaka naših godina, koji su nas napali bez razloga. Niti smo šta rekli, niti smo imali ikakvu namjeru da ikog isprovociramo. Imam jednu ili dvije posjekotine iza glave, imam par masnica po licu, ali to nije ništa toliko ozbiljno koliko je jaranu. On ima više fraktura jagodične kosti, vilice i mezijalne kosti", rekao je za TV E Kurić, koji je sin bosanskohercegovačkog pjevača Al Dina Kurića.

On je naveo i da je gazdarica hotela pozvala policiju, koja je brzo došla.

"Oni su nas povezli do ambulante gdje su nas provjerili povrede, pa su nas uputili u bolnicu da nam detaljno to snime i pogledaju povrede. Tada su otkrili na CT-u da kolega ima frakturu lica", kazao je Kurić.

Poručuje da je razočaran u omladinu.

"Malo sam razočaran u našu omladinu. Ne bi trebali ovako da komuniciramo, da se odnosimo jedni prema drugima na ovaj način, da se vrijeđamo na nacionalnoj osnovi. Trebalo bi svi da budemo raja" rekao je on.

Dodao je i da se raduje novim takmičenjima i boravku u Crnoj Gori.

Napad na maloljetnike u Baru osudili su predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, predsjednik SO Bar Branislav Nenezić, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i potpredsjednik Vlade Vladimir Joković.

Takođe napad su osudile i predsjednica i potpredsjednica Skupštine Danijela Đurović i Branka Bošnjak i više političkih partija.