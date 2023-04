Pedesetjednogodišnji P.D. (51) poginuo je u saobraćajnoj neseći kod Slijepač mosta.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Kako je potvrđeno portalu "Vijesti" u Operativno-komunikacionom centru Uprave policije, nesreća na magistralnom putu Bijelo Polje - Mojkovac se dogodila u sedam sati i 28 minuta.

"Do nezogde je došlo na regionalnom putu Slijepač most - Pljevlja, kada je D.P. upravljajući vozilom "golf III", iz za sada neutvrđenih okolnosti, izgubio upravljivost nad vozilom, usljed čega je došlo do prevrtanja vozila", rečeno je u bjelopoljskom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT).

Uviđaj na licu mjesta, uz ovlašćene službenike Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, obavila je dežurna tužiteljka Jelena Vučetić.

"Naredbom je određeno vještačenje od vještaka za sudsku medicine za pregled i obdukciju preminulog lica", rečeno je "Vijestima" iz ODT Bijelo Polje.