Roditelji učenice prijavili su policiji da je njihovu kćerku u školskom dvorištu pretukla njena vršnjakinja.

Izvor: MONDO/Đuro Latković

Da nije riječ samo o vršnjačkom sukobu, govori i činjenica da je djevojčica koja je napala drugu učenicu bila u prisustvu svoje majke, koja je, prema izjavi datoj policiji, prilikom sukoba bodrila, govoreći joj: "Udaraj je i rukama i nogama, kako sam te učila", navode iz Udruženja "Roditelji".

Kako su objavili, “nakon što je djevojčica uspjela da se otrgne i krene ka školi kako bi prijavili šta se dogodilo, djevojčica i njena majka su, kako je ispričala policiji, napale još jednu učenicu”, prenosi Standard.

– Kako je izjavila, ova majka je držala njenu drugaricu, a ćerka je udarala, navodi se na zvaničnoj stranici Udruženja.

– Dana 10. aprila oko 13.20 časova dok smo se nalazile u dvorištu OŠ “Lovćenski partizanski odred” meni i mojoj drugarici prišla je drugarica iz odjeljenja koja je bila u pratnji svoje majke i prilikom prilaska mi zadala više udaraca rukom u predjelu glave i udarce nogom u predjelu mojih nogu. Za vrijeme dok mi je zadavala udarce nju je na sve to podstrekivala njena majka govoreći: “Udaraj je rukama i nogama, kako sam te učila”. Nakon što sam uspjela da se otrgnem i uputila se prema ulazu škole kako bih potražila zaštitu od strane nastavnika, u trenutku kad sam se okrenula ponovo u pravcu dvorišta ugledala sam njenu majku kako rukama drži moju drugaricu dok joj ona zadaje udarce po tijelu, saopštila je učenica policiji.

Djevojčice inače pohađaju isto odjeljenje VI razreda. Prilikom prijave policiji, djevojčica je ispričala da su se prošlog petka đaci tog odjeljenja dogovorili da pobjegnu sa šestog časa biologije, što je uradilo samo petoro djece. Nakon toga je ona kazala djevojčici koja je juče napala i ostalim đacima da ih je baš ta djevojčica prijavila nastavnicima i da zbog toga ostala djeca nijesu napustila nastavu.

– Poslije toga joj nijesam upućivala bilo kakve pogrdne riječi, niti je između nas tada bilo fizičkog kontakta, sve do danas kada me je ona fizički napala u prisustvu majke, ispričala je djevojčica policiji, u prisustvu predstavnika Centra za socijalni rad.

Prema pisanju “Cetinjskog lista”, sličnu izjavu u policiji dala je i druga djevojčica koja je napadnuta u dvorištu.

Iz OŠ “Lovćenski partizanski odred” za Radio Cetinje su kazali da se, “prema saznanjima uprave škole, incident desio nakon što se završila nastava, i to na izlaznoj kapiji školskog dvorišta”.

Cetinjanka se uzalud obraćala za pomoć i zaštitu djeteta?

Kako su podsjetili iz Udruženja, ova majka učestvovala je nedavno i u sukobu koji se dogodio među roditeljima u prostorijama škole.

– Majka jedne učenice OŠ “Lovćenski partizanski odred” sa Cetinja prijavila je vršnjačko nasilje, ali je nezadovoljna reakcijom škole o tome obavijestila i Ministarstvo prosvjete, Prosvjetnu inspekciju i ombudsmana. Slučaj vršnjačkog nasilja u ovoj cetinjskoj školi eskalirao je i sukobom roditelja i to u kancelariji pedagoga, o čemu je obaviještena i policija. U obraćanju portalu MNE magazin majka, koja navodi da je njena djevojčica već godinama žrtva vršnjačkog nasilja, navela je da je od septembra 2022. upoznala v.d. direktoricu OŠ “Lovćenski partizanski odred” o tom problemu koji datira duži period u odjeljenju i o kojem ima materijalne dokaze, objavilo je Udruženje “Roditelji” početkom ove godine, kako saopštava Standard.

– Kako se nasilje u jednom od šestih razreda produbilo, pri čemu je moje dijete dobilo batine od druga, ni v.d. direktorice, ni razredni starješina nisu ni na jedan način preduzeli mjere iz svojih zakonskih nadležnosti kako bi se problem među djecom adekvatno riješio. Od decembra sam tražila sastanak sa razrednom, direktoricom, kao i sa roditeljima i sve se to izbjegavalo do 9. marta kad je konačno bio zakazan sastanak u prostorijama pedagoga. Roditelj dječaka koji pravi problem krenuo je verbalno sa neprimjernim rječnikom da nasrće na mene, gura me i prijeti i meni i djetetu. Razredna nije spriječila ovakvo ponašanje koje je nastavljeno i u holu škole gdje je roditelj više puta ponovio “zapaliću školu, platićete mi svi, neće na ovome stati, tijesno će vam biti”, ispričala je ova majka za MNE magazin, a prenijelo Udruženje na svojoj stranici.

Ona navodi da su kompletan incident gledale direktorka, njena zamjenica, razredni starješina, pedagog i, kako tvrdi, ništa nisu učinili da je zaštite i spriječe prijetnje.

– Uprava škole je, nakon saznanja o incidentu, a u skladu sa zakonskom regulativom, preduzela sve procedure, aktivnosti i mjere iz svoje nadležnosti, i odmah prijavila događaj Odjeljenju bezbjednosti Cetinje, saopšteno je iz uprave JU OŠ “Lovćenski partizanski odred”.

Radio Cetinje je stupio u kontakt i sa majkom koja je učestvovala u ovom slučaju nasilja i ona nije porekla da je bilo fizičkog obračuna. Potvrdila je da je pozvana u cetinjsku policiju kako bi se izjasnila o navodima djevojčica. Takođe je kazala i to da je njeno dijete već duže na meti pojedinih učenika iz razreda, te da trpi određen vid nasilja, navode iz Udruženja roditelji.