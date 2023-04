Komunalni inspektor M.O. danas je fizički napadnut tokom redovne službene aktivnosti kontrole nepropisno parkiranih vozila u centru Herceg Novog, potvrdila je za RTHN načelnica Službe za inspekcijske poslove Marija Bošković.

Izvor: MONDO

Kako je kazala, do sukoba je došlo u trenutku kada je inspektor prišao vozilu, nakon čega ga je korisnik vozila odgurnuo glavom.

“Komunalni inspektor M.O. obavljao je svoje redovne aktivnosti koje podrazumjevaju kontrolisanje nepropisno parkiranih vozila i podizanje specijalnim vozilom pauk. Primjetio je da je vozilo bilo nepropisno parkirano kod bifea Beograd i on je prišao da obavlja svoju službenu radnju. U tom momentu se pojavio korisnik vozila, počeo verbalno da vrijeđa Obradovića, a potom je došlo i do fizičkog kontakta u kojem je to lice odgurnulo glavom komunalnog policajca. Pozvan je Centar bezbjednosti HN i njihovi službenici su preuzeli dio postupanja iz svojih nadležnosti prema licu koje je napalo komunalnog inspektora. Nema vidljivih tragova na licu inspektora, a na teren je došla i hitna pomoć koja je povela lice na dalje pretrage”, kazala je načelnica Bošković, kako prenosi Cdm.