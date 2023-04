Osumnjičeni putem kriptovane Anom aplikacije dogovarali detalje krijumčarenja droge.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Uhapšeni policijski komesar Dragan Kojović tražio je od organizatora kriminalne grupe da mu plate i za duševne bolove koje je, kako tvrdi, imao prilikom švercovanja marihuane.

”Ko će moj duševni bol da plati, što ja sjedim pola sata u kola? Još 1.600 za duševne bolove i patnju i sve ostale za*ebancije”, piše jednom od članova te kriminalne organizacije Kojović, kome je juče određen pritvor do 30 dana.

To su samo neke od poruka koju su preko kriptovane Anom aplikacije međusobno razmjenjivali pripadnici kriminalne organizacije čiji je navodno član i taj policijski komesar.

On je lišen slobode prije tri dana u Bijelom Polju, po nalogu specijalne državne tužiteljke Sanje Jovićević.

Lisice na ruke stavili su mu pripadnici Specijalnog policijskoj odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Kriminalna grupa koja je švercovala marihuanu preko granice sa Bosnom i Hercegovinom, pod lupom istražitelja našla se nakon što je Federalni istražni biro (FBI) dostavio transkripte razgovora pripadnika tog klana.

Inspektori su tokom istrage pribavili izvještaje o prelasku državne granice i dokumentaciju za automobile korišćena za krijumčarenje marihuane, prenose Vijesti.

”Analizom komunikacija osumnjičenih Kojović Dragana i Gutić Marka, putem kriptovane aplikacije ‘Anom’, nesporno proizilazi njihova uloga u kriminalnoj organizaciji, pa se u tom pravcu, kao značajne izdvajaju komunikacije od 5. i 6. aprila 2021. godine, između dva Jida - ‘Bookedge’ koji koristi Vladan Zeković i ‘Readtower’ koji koristi okrivljeni Đorđije Gojačanin, a odnosi se na angažovanje novih članova kriminalne oragnizacije... Zeković pita: Da li da ih sad zove da dođu do Podgorice, koje su tablice, je li BMW auto mali...Na šta mu Gojačanin odgovara da misli da su TV tablice. Prilikom dalje prepiske Zeković obavještava Gojačanina da su se javili, i da im je rekao da dođu u Podgorice. U nastavku, Gojačanin piše da treba prvo da pođu do Prijedora, pa da nastave u Novi sad, a Zeković odgovara: ‘Rekao sam da Marko završi u 14h i da krenu on i Kojo do Podgorice da popričamo, a potom šalje i poruku: ‘Koliko da im kažem, po 50 eura po jednom?’”.

Nakon toga, Gojačanin obavještava Zekovića da su u automobil spakovali 32 kilograma marihuane i da će im dati 150 eura za put.

”Da, da, 50 eura od kila”, potvrđuje opet Gojačanin, a Zeković ga obavještava da će se naći sa Markom i Kojom.

”Vladan šalje fotografiju kao dokaz da su se sastali”, piše u spisima SDT-a.

U nastavku komunikacije, Gojačanin preko Zekovića pozdravlja Kojovića i Gutića i objašnjava svom saradniku da će dobiti 50 eura po prevezenom kilogramu, plus 200 eura za put...

Istog dana dobili su telefon sa kripto zaštitom i dogovorili se kada u Podgorici preuzimaju automobile napunjene drogom, i kada su, prateći instrukcije, Kojović i Gutkić krenuli ka Bijelom Polju, Zeković je o tome obavijestio Gojačanina, a onda mu i poslao fotografiju na kojoj su on i okrivljeni Dragan Jeknić.

Dan kasnije, Zeković je obavijestio jednog od organizatora krimi ekipe da su Kojović i Gutić prešli u Bosnu, uz poruku: “Posijeđeh”.

Iz dobijenih transkripata vidi se i da su kriminalci “vozaču droge”, policajcu Kojoviću, obezbjeđivali stan u Podgorici, u kom bi spavao kada ostane u Glavnom gradu, odnosno dođe za “utovar”, kako prenose Vijesti.

Republiko Srpska, stižu ti braća

Među presretnutim razgovorima su i neki od prvih koji je policijski komesar za kriminalističko-obavještajne poslove, Kojović, razmijenio preko Anom aplikacije.

Nakon što je od jednog člana krimi-ekipe preuzeo telefon, on šalje poruku: “Ja sam ej”, a potom obavještava Zekovića da je automobil koji su preuzeli u lošem stanju.

Zeković mu odgovara da ne brine, i da se jave (Gutić i Kojović) kad pređu granicu, ali i da sami vide preko kojih prelaza će da idu.

”Zeković im dalje piše da krenu u 4 ujutro, a sjutradan se interesuje dokle su stigli. Nakon što mu osumnjičeni Gutić i Kojović obavijeste da su prošli Pljevlja, osumnjičeni Zeković im odgovara: ‘Pičite brže malo, da pređete u kraj smjene’. Njih dvojica javljaju da je put katastrofa i šalju fotografiju na kojoj se vidi makadam i radovi na putu... Na ponovljeno pitanje: ‘Kuda ste’, osumnjičeni odgovaraju: ‘Granica za 5 min. Naša 10 min, kaže Kojo’, a potom ga obavještavaju da su prošli našu granicu, a onda i da su prešli u BiH, porukom: ‘Republiko Srpska, stižu ti braća Kojo i Marko’”, piše u transkriptima poruka koje je FBI dostavio crnogorskim istražiteljima.

Nakon te prepiske, porukom pitaju Zekovića “hoćemo li se javljati Đolu”.

Na poruku - “Idemo li sigurno za Prijedor, pita Kojo?”, Zeković im odgovara da će im se javiti Maximus i da rade po njegovim instrukcijama.

”Osumnjičeni Gutić i Kojović ga dalje obavještavaju: ‘Za sat vremena stižemo’, a Zeković im odgovara - ‘Na taj se skidaju sjedišta, pa ispod sjedišta je štek’”...

Tog dana policija Bosne i Hercegovine zaustavila je Kojovića i Gutića i naplatila im kaznu od 63 eura, i to zbog prekršaja koji je neki od kurira počinio par dana ranije - 29. marta.

Prema spisima SDT-a tog dana, istim automobilom, u BiH je išao Damir Peričić.

”Startovala nas je murija, platili smo 63 eur. Sreća pa je brat vozač, pa nista nišu provjeravali, nego nam frka sad. Samo da nisu išli korak dalje”, šalju Gutić i Kojović.

Zeković, sakriven iza nadimka Jida Bookedge, pita ih: Zašto? i dobija odgovor da je “strah brata da nešto ne posumnjaju”, jer jedan automobil ide dva puta u deset dana za Prijedor.

Istražitelji su evidentirali da Kojović potom šalje glasovnu poruku:

”Nisu bato išli korak dalje, nego me strah sad ovamo, mada smo blizu, ali me starh Prijedora, da oni ne jave sad jel’ dva put idemo u 10 dana, mamu mu je*em”, na šta Zeković odgovara da je to sigurno saobraćajna, a ne granična polciija.

”Osumnjičeni Kojović šalje glasovnu poruku - ‘jeste bato ovo saobraćajna, nego sad mogu da jave Prijedoru da se vozilo kreće. Mogu da posumnjaju, da se vozilo prekontroliše, ama isto vozilo. Šta ću ja dva puta u Prijedor u 10 dana, još kolega”, pita Kojović.

Zeković ga smiruje, odgovorom da ljudi idu, i pitanjem: “Šta će Novosađani svake nedelje u Crnoj Gori”.

”Biće to dobro, ipak si ti kolega”, šalje Zeković poruku, interesujući se dokle su stigli.

Kojović, Gutić i Peričić uhapšeni su prije tri dana u Bijelom Polju, po nalogu SDT-a.

”Zbog osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije... I pretreslo njihove stanove i druge prostorije koje koriste, oduzevši veću količinu novca i vrijedne pokretne stvari za koje se sumnja da su pribavljene kriminalnom djelatnošću”, kazao je specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić.

Pojasnio je da su u istom predmetu, zbog istog krivičnog djela, ranije uhapšeni Mladen Šutović i Veselin Jaćimović, protiv kojih je određeno sprovođenje istrage i koji su u pritvoru od početka januara, prenose Vijesti.

Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević tereti nekadašnjeg komandira mojkovačke policije i doskorašnjeg graničnog policajca, da je tokom 2020. godine postao član kriminalne organizacije koju su formirali Dragan Jeknić, Zlatibor Vrhovac, Benjamin Ljačevic i Đorđije Gojačanin.

Članovima krimi ekipe koja je marihuanu švercovala preko granice sa Bosnom i Hercegovinom, SDT označava i Srđana Zvicera, Noru Zvicer, Eldina Tuzovića, Stefana Gaćešu, Nikolu Crnkovića, Aleksandru Rašović, Almira Rastodera, Ferida Cirikovića, Savu Španjevića, Aleksandra Brajkovića, Dejana Pavlovića, Nikolu Vojinovića i druga NN lica.

Crnogorski istražitelji od kolega iz Federalnog istražnog biroa (FBI) dobili su dokaze da su Jeknić, Vrhovac, Ljačević i Gojačanin sačinili plan i dijelili uloge i zadatke pripadnicima svoje grupe krijumčara marihuane, a da je policajac školovan na Policijskoj akademiji u Beogradu, Dragan Kojović, prihvatio da izvršava njihove naloge i da, umjesto da suzbija kriminal, službenu značku koristi kako bi olakšavao kretanje narko švercerima iz svoje ekipe.

Vadimo, brojimo, bježimo

Kada su jednu isporuku marihuane dovezli u Prijedor, Vladan Zeković šalje poruku policajcu Draganu Kojoviću i Marku Gutiću da “izbacuju to i da se jave Maximusu”.

”Osumnjičeni odgovaraju: ‘Vadimo, da izbrojimo i bježimo’... U nastavku, kada su krenuli nazad, pitaju Zekovića kada će u Bijelo Polje”, piše u spisima tužilaštva.

Istog dana dogovaraju se sa njim gdje u Podgorici da ostave auto, da se opet napuni i da drogu prevezu do Bijelog Polja, a on ih obavještava da će za taj posao dobiti još 1.600 eura

Tada im osumnjičeni Zeković šalje poruku da je roba spakovana, da čeka da se napuni auto.

”I onda gas. Rekao sam rano da preuzmu auto i čas posla napune i gas”, piše Zeković, a Gutić mu odgovara: “Super, samo pripremi momke sad da znaju šta treba, viče ti Kojo”.

Zeković odgovara: “Imate 1.600 za ovo”, a Kojović šalje glasovnu poruku: “E sad sam ja uzeo telefon. Ko će moj duševni bol da plati što ja sjedim pola sata u kola? Još 1.600 za duševne bolove i patnju i sve ostale za*ebancije”...