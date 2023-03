Zoran Marić i Radomir Delić, optuženi su da su na podmukao način i iz koristoljublja ubili kanadsku državljanku

Dokazni postupak okrivljenima za ubistvo kanadske državljanke Ljiljane Simić, okončan je danas u Višem sudu u Podgorici. Predsjednik vijeća sudija Veljko Radovanović zakazao je za 11. april završnu riječ stranaka u ovom sudskom procesu, prenose Vijesti.

Prema navodima optužnice, Zoran Marić i Radomir Delić, optuženi su da su na podmukao način i iz koristoljublja ubili kanadsku državljanku.

Advokat Dejan Dragović, branilac okrivljenog Marića, koji je mijenjao kolegu advokata Lazara Akovića, predložio je da sud službenim putem pribavi krivičnu prijavu u Odjeljenju bezbjednosti Kotor od 27. avgusta 2020, protiv izvjesnog čovjeka po imenu „Dragan“, protiv kojeg je oštećena Simić podnijela zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.

„Tu se može naći odgovor na pitanje ko je ubio 3.9.2020, s obzirom da okrivljeni Marić tokom cijelog postupka kategorično negira da je izvršio ubistvo“, kazao je branilac.

Predložio je da sud pribavi podatak od bankarskih institucija o kretanju novca za viza karticu Simić. Dodao je da okrivljeni Marić nije sporio da je ona posjedovala bankovnu karticu, ali da je od 29. avgusta 2020. blokirana, što je saznao kada je Ljiljana htjela da plati gorivo na benzinskoj pumpi u Budvi.

Odbrana tvrdi da Marić nikada nije posjedovao karticu, niti je koristio.

Advokatica Dina Šabotić je predložila da sud kao dokaz provede pismo koje je u zatvoru pisao i predao okrivljeni Marić njenom branjeniku Deliću.

„Pismo je potvrda o još jednom pokušaju manipulacije Marića, kako bi Delić preuzeo odgovornost za krivino djelo koje je nesporno on počinio“, kazala je advokatica.

Državna tužiteljka Danka Ivanović Đerić protivila se predlogu da se ovi dokazi provedu, jer bi to vodilo ka odugovlačenju postupka, prenose Vijesti.

Advokat Matija Bulatović punomoćnik oštećene porodice Simić, koji je danas mijenjao kolegu advokata Danila Mićovića, kazao je da je dokaz u vezi bankarske kartice nepotreban za ovaj sudski proces, jer se Marić optužuje da je novac pribavio od prodaje vozila „nisan“ Ljiljane Simić, a ne podizanjem novca sa viza kartice.

Optužnicom je predstavljeno da su 3. septembra 2020. godine, nakon 14:46 časova u selu Mokrine kod Herceg Novog, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja na podmukao način i iz koristoljublja ubili Ljiljanu Simić. Oni su zajedno došli do stambene zgrade u naselju Dobrota u Kotoru u kojoj je stanovala oštećena. Okrivljeni Marić je pod izgovorom da će da je povede u Herceg Novi i da joj pokaže prirodu i zalazak sunca, namamio oštećenu da sa njim i okrivljenim Delićem, uđe i sjedne na mjesto suvozača navedenog vozila. Nakon čega su se obojica okrivljenih i oštećena istim vozilom kojim je upravljao okrivljeni Marić, odvezli iz Kotora u pravcu Herceg Novog gdje se okrivljeni Marić uključio na magistralni put, a zatim i na makadamski šumski put do sela Mokrine. Nakon čega je na makadamskom putu zaustavio vozilo, da bi se obojica okrivljenih i oštećena Simić uputili pješačkom stazom preko obližnje livade, na čijem je dijelu okrivljeni Marić dao uputstva okrivljenom Deliću da na tom mjestu ostane i osmatra prema makadamskom putu i pazi da neko ne naiđe, što je okrivljeni Delić i prihvatio.

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni Marić je otpočeo raspravu sa oštećenom Simić, potom je oborio je na zemljanu podlogu, nogama pritisnuo na grudni koš, a zatim obijema rukama stezao za vrat i zadao joj više udaraca pesnicama ili mehaničkim oruđem u predjelu lica, nanoseći joj teške i po život opasne tjelesne povrede, od kojih povreda je kod oštećene nastupila smrt. Nakon toga je okrivljenom Deliću obećao novčanu nagradu u iznosu između četiri i pet hiljada eura, koju bi mu isplatio po prodaji stana oštećene Simić Ljiljane, a da okrivljeni Delić zauzvrat ćuti o izvršenom krivičnom djelu i ne prijavljuje ga nadležnim organima, koju obećanu imovinsku korist je okrivljeni Delić i prihvatio.

Uputstvo za Delića kako da prizna ubistvo

U pismu koje je štampanim latiničnim slovima napisao Zoran Marić u zatvoru i dostavio ga Radomiru Deliću 07. 0. 2021. godine, tokom šetnje, između ostalog se navodi kako da preuzme odgovornost i prizna da je ubio Ljiljanu Simić, prenose Vijesti.

“Dana 29. avgusta me je Zoran upoznao sa Ljiljanom… On je nju upozna ne znam kad, samo znam da su se dogovorili da ona njemu da auto, a on zauzvrat da joj renovira kupatila dva. I podno grejanje. Nas dvoje to jest, ja i Ljiljana smo bili u ljubavnoj vezi, a Zoran nas je spoio, pošto ista je bila razvedena, a meni je to odgovaralo. Zoran je svaki dan išao u Kotor po nju i dovodio je tad bi bili zajedno. Tog kobnog dana smo zajedno došli kod nje i pošli za Herceg Novi. Tokom vožnje Zoran se nesto raspravao sa sinom. Kad smo došli u Meljine, Zoran je rekao da mora hitno kući i da ćemo se videti kasnije. Ja sam sjeo za volan - to jest mjesto vozača i otišli smo put Trebinja da budemo sami u prirodi. Pošto smo bili popili ja sam počeo da pričam sa Ljiljanom o obećanju da će da me vodi za Kanadu. Ne znam ni sam kako se to desilo, ja sam je udario ali ona je ležala nepomična. Ja sam se prepao i ostavio je tu u šumi i pobjegao sa autom u Herceg Novi… Sve što rekao sam pre rekao u policiji to sam uradio radi mučenja i fizičkog batinanja. Ja se kajem što se to tako dogodilo i što čovjek koji nije ubio isto leži u zatvoru….”, navodi se u pismu koje je Marić predao Deliću, kako bi priznao da je ubio Ljiljanu Simić.