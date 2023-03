U Vladi obavljen razgovor sa direktorom Uprave policije kojem su premijer i ministar unutrašnjih poslova tražili da sam ode. Narednih dana nastavljaju se razgovori - na potezu Vlada.

Premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić tražili su od direktora Uprave policije Zorana Brđanina da sam ode sa te funkcije, ali je on na današnjem sastanku u zgradi Vlade, ponovio da nema razloga niti osjeća bilo kakvu odgovornost da u ovom trenutku podnese ostavku.

Tokom sastanka, kako saznaju "Vijesti", direktor Uprave policije pojasnio je zbog čega smatra da ne treba sam da podnese ostavku, a nakon njegove odluke razgovori na ovu temu će se nastaviti narednih dana.

Prema informacijama "Vijesti", nakon Brđaninove odluke sada su na potezu Abazović i Adžić, koje treba da procijene naredne, zakoniti korake ukoliko žele da smijene prvog čovjeka javne policije.

Ostavka Brđanina tražena je nakon velike operacije Specijalnog državnog tužilaštva, tokom koje je uhapšeno nekoliko sadašnjih i bivših službenika policije među kojima i pomoćnik direktora Sektora borbe protiv kriminala Dejan Knežević, kojima se na teret stavlja sumnja da su navodno bili članovi kriminalne organizacije. Operacija SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja uslijedila je nakon višemjesečne razmjene i uparivanja podataka, koje je tužilaštvu poslao EUROPOL.

Pregovori oko ostavke šefa policije biće nastavljeni narednih dana kada će biti jasnije da li će Brđanin i dalje rukovoditi najvećim bezbjednosnim aparatom u državi...

Prema članu 16 Zakona o unutrašnjim poslovima, prilikom prestanka mandata direktora UP, primjenjuju se odredbe ovog zakona ali i zakona kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.

To znači da Vlada direktora UP zakonitim alatkama može smijeniti samo na nadležnom Odboru za bezbjednost i odbranu, kojem je direktor UP dužan da najasnije do 1. juna, dostavi poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ako nadležni odbor Skupštine ne prihvati izvještaj, o tome će obavijestiti ministra, koji može pokrenuti postupak razrješenja direktora UP, prije isteka vremena na koje je postavljen, prenose Vijesti.

Prvi čovjek UP može biti smijenjen i na osnovu člana 60a Zakona o državnim službenicima i namještenicima kada resorni ministar podnosi Vladi obrazloženi predlog za razrješenje starješine organa uprave, kada podaci iz redovnog godišnjeg izvještaja o radu i stanju u oblastima ukazuju na nepravilnosti u radu tog organa...

Brđanin je na dužnost v.d. direktora imenovan 23. februara 2021. godine, kada je odlukom tadašnjeg ministra Sergeja Sekulovića, ocijenjen kao najbolji kandidat na konkursu za šefa Uprave policije. Pozitivno mišljenje skupštinskog Odbora za bezbjednost Brđanin je dobio 23. jula 2021. godine, a oficir policije zvanično je imenovan na tu dužnost - 16. avgusta te godine.

Za vrijeme mandata u UP, Brđanin je Skupštini dostavio tri posebna izvještaja o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije...