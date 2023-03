Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja zatvorili kancelarije i poslali kući kolege SBPK iz njihovih prostorija u tržnom centru “Siti mol” u Podgorici. Dijelu službenika rečeno da se danas javi u glavnu zgradu Uprave policije, ali ne i svima iz tog sektora.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Prema informacijama “Vijesti”, pripadnici SPO pripremaju se za pretres i kancelarija SBPK širom Crne Gore.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) zapečatili su sve kancelarije i poslali kući kolege Sektora za borbu protiv kriminala (SBPK), iz njihovih prostorija u tržnom centru “Siti mol” u Podgorici, saznaju “Vijesti” od više izvora.

Prema istim informacijama, SPO je plavom trakom zapečatio dio elitne zgrade u kojem su godinama smještene i prostorije više odsjeka i grupa SBPK, kojim je rukovodio preksinoć uhapšeni Dejan Knežević.

Jedan od sagovornika Vijesti,saopštio je da je dijelu službenika poručeno da se danas jave u glavnu zgradu UP:

”Njima je saopšteno da danas dođu na posao u sjedište UP. To, međutim, nije rečeno svim iz tog sektora”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Prema tim podacima, inspektori specijalnog tima po nalogu SDT-a, spremaju se da narednih dana pretresu i brojne ekspoziture tog Sektora širom Crne Gore...

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala, slobode je lišen u srijedu popodne zbog navodne povezanosti sa kriminalnom organizacijom, čiji su pipci, kako se vjeruje, godinama djelovali i unutar Uprave policije.

Službenici SPO iste noći zapečatili su kancelariju Kneževića i još nekoliko prostorija SBPOK-a u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova, a juče su tokom dana na pretres vodili osumnjičenog v.d. pomoćnika, kojem su i ispred zgrade Specijalnog policijskog odjeljenja pregledali i službeni automobil.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, nakon pečaćenja narednih dana inspektori će krenuti da pretresaju i sve kancelarije i računare koje su koristili službenici SBPK, a nakon hapšenja Kneževića, počelo se i sa uzimanjem izjava od kolega kojima je on bio direktno pretpostavljeni pomoćnik unutar sistema UP.

Izvori “Vijesti” navode da su inspektori SPO, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, već uzeli izjave u svojstvu građanina od nekoliko rukovodilaca grupa i odsjeka, koji su radili u SBPOK, a narednih dana očekuje se da će na saslušanje biti pozivani gotovo svi koji su angažovani u tom sektoru.

U Sektoru za borbu protiv kriminala, između ostalih su, Odsjek za borbu protiv droga, Grupa za otkrivanje krivičnih djela organizovanog kriminala, Odsjek za suzbijanje teških krivičnih djela, Grupa za međunarodnu operativnu saradnju, Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL, Grupa za specijalnu operativnu podršku...

Saslušan u SDT-u

Osumnjičeni Dejan Knežević juče je oko 15 časova doveden na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT), koje je okončano tek oko 19 sati.

Uhapšen je zbog navodne povezanosti sa dijelom grupe koju SDT tereti za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Iz tužilaštva kojim rukovodi Vladimir Novović, saopšteno je da su mu lisice na ruke stavljene na osnovu višemjesečnog planiranog i koordinisanog djelovanja SDT-a, SPO-a i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona - Europola.

”Lišen je slobode vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor za borbu protiv kriminala D. K. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela”, saopštio je preksinoć Vijestima specijalni tužilac/portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Crnogorska policija raspisala je potjernice za šest kolega zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije Radoja Zvicera, koja je prekookeanskim rutama do Evrope i Australije uspjela da dopremi najmanje tri tone kokaina.

Na nacionalnom nivou tragaju za kolegama - komandirom u kotorskoj policiji Ivanom Nikolićem i Markom Novakovićem iz te opštine, ali i Milošem Mišurovićem iz Podgorice. Dok je prethodne sedmice još trajala velika operacija SPO-a i SDT-a, potraga je raspisana i za službenicima policije Ivanom Stamatovićem i Nebojšom Bugarinom, a ponovljena je i za službenikom Uprave policije Ljubom Milovićem koji je crnogorskim službama nedostupan još od ljeta 2022. godine.

Upravo je Milović, tvrde istražitelji, rukovodio grupom policajaca koji su navodno državne i interese službe podredili kriminalnom klanu.

U istoj operaciji, tokom prošle sedmice, uhapšeni su službenik Potražne jedinice iz Podgorice Goran Stojanović iz Podgorice i inspektor za droge iz Kotora Milan Popović i njihove nekadašnje kolege - bivši specijalac Vladimir Bajčeta, Kotoranin Mileta Ojdanić, kao i Tihomir Adžić iz Podgorice.

Njima je nakon saslušanja, sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici odredila pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i saučesnike koji su u bjekstvu, ali i zbog “naročito teškog načina izvršenja krivičnog djela”...

Brađanin nije saslušan i neće podnijeti ostavku

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin nije saslušan u istrazi o navodnim kriminalnim aktivnostima više njegovih saradnika i podređenih, pa nema ni razloga da podnese ostavku.

To su saopštili “Vijestima” iz Uprave policije, odgovarajući na pitanja o istrazi Specijalnog državnog tužilaštva u kojoj je uhapšen i njegov prvi saradnik - pomoćnik direktora za borbu protiv kriminala Dejan Knežević.

”Direktor Uprave policije nije saslušan u okviru navedenog predmeta niti smatra da ima direktne ili indirektne odgovornosti zbog lišenja slobode v.d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala, a samim tim ni razloga da podnese ostavku na funkciju direktora Uprave policije. Ovom prilikom ukazujemo da je upravo u mandatu ovog rukovodstva policije došlo do, između ostalog, najvećih zapljena narkotika na području Crne Gore i hapšenja istaknutih članova kriminalnih klanova, i to u saradnji sa međunarodnim partnerima, SDT-om i drugim nadležnim organima, a što je pozitivno istaknuto i u relevantnim međunarodnim izvještajima. Te akcije su sprovedene profesionalno i direktor Uprave policije nema zasada dokaza da je tokom tog perioda došlo do zlupotreba ovlašćenja unutar rukovodstva Uprave policije”, rečeno je “Vijestima” iz institucije kojom rukovodi Brđanin.

Zbog tajnosti istrage, UP nije željela da odgovori na pitanja ko je sve od službenika UP i u kojem svojstvu ispitivan u sklopu velike operacije SPO i SDT-a.

Kneževiću zadržavanje do 72 sata, negirao krivicu

Kneževiću je sinoć određeno zadržavanje do 72 sata, a njegov pravni zastupnik, advokat Željko Đukanović kazao je da je njegov klijent negirao izvršenje krivičnih djela.

”Kategorički je negirao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret - stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka. Istakao je da u njegovoj dvadesettrogodišnjoj karijeri u MUP-u, na mjestima od pripravnika pa do rukovodioca određenih sektora, njegov lični ni profesionalni integritet nijednom nije bio doveden u pitanje sa bilo kakvom disciplinskom prijavom, maltene bez mrlje u karijeri. Negirao je da je ostvario ijedan euro protivpravne imovinske koristi, kako on, tako ni njemu bliska lica”, rekao je Đukanović, najavljujući da ćese žaliti na rješenje SDT-a.