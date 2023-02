Podgorička policija je, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovala osobu koja je fizički napala maloljetnika u objektu nekadašne kasarne.

Naime, policija je postupila po prijavi maloljetne osobe stare 15 godina, koja je pristupila u službene prostorije u prisustvu roditelja i navela da je 14. februara oko 19.00 časova fizički napadnuta od strane nekoliko lica u objektu bivše kasarne. On je tom prilikom zadobio povrede.

Policija je nakon niza preduzetih radnji u službene prostorije pozvala tri osobe, A.G.

(19), O.K. (19) i L.R. (18). Kriminalističkom obradom policija je došla do sumnje da je oštećenog maloljetnika fizički napao L.R., a da su A.G. i O.K. bili svjedoci ovog događaja.

O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se protiv L.R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.