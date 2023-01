Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu Olegu Obradoviću i Miodragu Ivanoviću u predmetu “Telekom” i slučaj vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

To je potvrdila samostalna savjetnica za odnose s javnošću podgoričkog Višeg suda Marija Raković, a prenose Vijesti.

”Predmet je već dodijeljen u rad Specijalnom vijeću”, kazala je ona.

Početkom juna 2022. godine, Obradović i Ivanović oslobođeni su krivice da su kao saizvršioci, zloupotrebom položaja, pribavili korist od 2,3 miliona eura kompaniji “Rawleigh Trading” iz Londona, a na ime fiktivnog ugovora o konsultantskim uslugama ispitivanja tržišta telekomunikacija.

U optužnici piše da je to učinjeno na štetu “Moneta”, odnosno “Telekoma”.

”Nakon svestrane i pažljive analize dokaza, sud je nedvosmisleno zaključio da nije dokazano da su Obradović i Ivanović izvršili krivična djela. Naglašavam, nije dokazano. Sud sudi samo ono što se okrivljenima stavlja na teret. Nedvosmisleno je utvrđeno da je održana IV sjednica borda direktora ‘Telekoma’, na kojem je usvojen predlog da se zaključi ugovor o pružanju konsultantskih usluga od firme ‘Rouling’. ‘Telekom’ je odobrio da ‘Monet’ zaključi ugovor, a ovlašćeni su da ga potpišu bili Obradović i Ivanović. Ugovor je zaključen 27. 10. 2005. godine, a predmet ugovora je bio da se ispita tržište Srbije, Republike Srpske, Kosova i Albanije. Firma ‘Rouling’ je bila zadužena za analizu i ispitivanje tržišta telekomunikacija. Za konsultantske usluge, 7. 11. 2005. plaćen je iznos od 400.000 eura i 28. 12. 2005. godine, iznos od 1.840.000 eura. Sporno je bilo to da li je ‘Rouling’ ispunio ugovornu obavezu. Svjedoci su izjavili da novac ne bi bio isplaćen da ugovorne obaveze nisu ispunjene. Sud je mogao da zaključi samo jedno. Firma ‘Rouling’ je ispunila ugovornu obavezu i dostavila je izvještaj, tako da nije dokazano da su Obradović i Ivanović počinili krivično djelo”, rekla je tokom izricanja prvostepene presude sutkinja Evica Durutović.

U aprilu 2019. godine, iznoseći odbranu pred Višim sudom, Obradović i Ivanović negirali su optužbe da su zloupotrebom službenog položaja oštetili “Telekom”.

Donedavni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, početkom 2019. godine, saopštio je da predsjednik države Milo Đukanović i njegova sestra, advokatica Ana Đukanović, nisu uključeni u malverzacije oko prodaje Crnogorskog Telekoma.

On je tada pred novinarima kazao da je u tom predmetu istraga obustavljena u odnosu na advokatsku kancelariju Ane Đukanović, jer su ustanovili da su oni pružili konsultantske usluge koje su naplatili 580.000 eura, kako pišu Vijesti.

”Ova kancelarija je imala ugovor s Telekomom Crne Gore i to nakon što je Telekom kupljen, odnosno privatizovan od strane Mađar Telekoma i nakon toga su sa Mađar Telekomom sklopili ugovor o određenim advokatskim, konsultantskim i drugim uslugama i na osnovu tog ugovora ispunili te konsultantske usluge i dostavili proizvod, a Mađar Telekom im za to platio. Mi smo to provjeravali, vidjeli da nema osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo i taj dio je obustavljen”, rekao je tada Katnić.

U martu 2014. godine, ambasada SAD zvanično je potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrijednosti i berzu (SEC) došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma. U aprilu 2015. godine, tužilaštvo je dobilo dokumentaciju iz SAD.