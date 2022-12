Formiran je predmet zbog izjave premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da bivši policijski funkcioner Zoran Lazović i biznismen Ranko Ubović hoće da ga likvidiraju, kazao je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Novović je rekao da se predmet nalazi se u fazi izviđaja.

“Postupajući tužilac me obavijestio da je uputio poziv premijeru za saslušanje, ali se on nije odazvao već je opravdao izostanak, nakon čega mu je upućen novi poziv. To je koliko mogu reći”, rekao je Novović, a prenio Standard.