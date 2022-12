Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija tvrde da nije tražio ni dobio saglasnost za otkrivanje podataka tokom gostovanja na televiziji

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Načelnik Istražnog zatvora Predrag Spasojević privremeno je udaljen sa te pozicije - zbog medijskih istupa za koje, kako tvrde iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), nije tražio saglasnost i otkrivanja podataka tokom gostovanja.

Do okončanja disciplinskog postupka raspoređen je na drugo radno mjesto - u Sektoru za obuku

Spasojević je juče za Vijesti kazao da smatra da je disciplinski postupak neosnovan i da će dokazati svoju nevinost.

Prema informacijama iz UIKS-a, njega će, do odluke da li se vraća na čelo Istražnog zatvora, na toj poziciji mijenjati njegovi najbliži saradnici, sa kojima je i počeo zavođenje reda.

”Do okončanja postupka nije moguće rasporediti nikoga na tu poziciju, jer ukoliko bude oslobođen disciplinske odgovornosti, on se vraća na to radno mjesto. Do tada, radiće u Sektoru za obuku, gdje je i ranije radio”, objašnjavaju iz UIKS-a.

Pokretanje disciplinskog postupka uslijedilo je 15 dana nakon što je Spasojević dva puta bio na meti bombaških napada, ali i sedmicu nakon što je javno saopštio da će spremiti ćeliju za predsjednika države Mila Đukanovića.

Nakon te izjave, reagovali su iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, tražeći pokretanje disciplinskog postupka.

Iz UIKS-a su juče zvanično saopštili da su, zbog donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka, Spasojevića privremeno prerasporedili na drugo radno mjesto.

”Službeniku Spasojeviću se stavlja na teret da je neovlašćeno iznio određene podatke koji se tiču bezbjednosti u javnost, uz činjenicu da za određene medijske nastupe nije tražio, niti dobio saglasnost starješine organa. Uzimajući u obzir događaj koji se dogodio porodici Spasojević, bacanje eksplozivne naprave u blizini njegovog stambenog prostora, i dovođenja u opasnost života članova porodice, te povezanost tog događaja sa poslovima koje je obavljao u Upravi, najljubaznije molimo javnost da budemo uzdržani u odnosu na predmetni slučaj”, saopštili su iz UIKS-a.

U istom tekstu napisali su i da UIKS pruža i pružaće punu podršku svim zaposlenima koji su se našli ili se mogu naći na meti kriminalnih grupa ili pojedinaca zbog izvršavanja profesionalnih zadataka u Upravi.

Ističući da smatra neosnovanim disciplinski postupak, Spasojević je kazao da će dokazati da nije kriv za ono što mu stavljaju na teret.

”Što se tiče svega što sam ja radio u proteklom periodu, od napada na moju kuću, sve je bilo u cilju zaštite moje porodice i sve sam svjesno uradio. A što se tiče premještaja na drugo radno mjesto, obavljaću sve dužnosti i zadatke koje budu stavljeni preda mnom, profesionalno, kao i do sad što sam obavljao”, rekao je Spasojević.

Zbog bombaških napada uhapšeni su Podgoričani Željko Lakušić (34) i Filip Popović (21). Navodno, ta dvojica pripadnika podgoričkog ogranka kavačkog klana, nalog za bacanje bombe dobili su od jednog od pritvorenika iz Istražnog zatvora.

Zbog prijetnji Spasojeviću procesuiran je pritvorenik Mario Milošević, koji je negirao krivicu...

