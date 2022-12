Rukovodilac podgoričkog tužilaštva Duško Milanović dobio pisano izjašnjenje od svih saradnika o tome da li su od 30. oktobra do 24. novembra dobijali informacije o napadima ili prijetnjama na zatvorske službenike, odnosno ugroženosti Predraga Spasojevića.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović u petak je tražio i od svih svojih saradnika dobio pisano izjašnjenje o tome da li su od 30. oktobra do 24. novembra i koliko informacija dobili o napadima na zatvorske službenike, prijetnjama i bilo kakvim događajima koji bi ukazali da je načelnik Istražnog zatvora Predrag Spasojević ugrožen, prenose Vijesti.

On je to učinio nakon što ga je noć ranije, na Televiziji Vijesti, u emisiji “Načisto”, autora Petra Komnenića, Spasojević optužio da je imao informaciju o planiranju napada na njega i da je na pitanje novinara neistinito odgovorio, ali i pozvao da podnese ostavku.

”Odgovorno tvrdim da u periodu od 30. oktobra do 24. novembra nijesam imao informacije da Predraga Spasojevića prate i da će ga napasti. Kako se pitanje novinara odnosilo na period od 30. oktobra do 24. novembra, ja sam rekao istinu - nijesam u tom periodu dobio informaciju o planiranju napada na Spasojevića. Javnosti radi, prije snimanja razgovora, od svojih saradnika dobio sam izjašnjenje da nemaju tu informaciju. O tome imam dokaz - našu elektronsku komunikaciju. Činjenica je da je 5. decembra kod mene na razgovoru bio Spasojević i upoznao me o vrsti i vremenu prijetnji i napada na njega, ali pitanje novinara se odnosilo na period od 30. oktobra do 24. novembra, pa sam u tom kontekstu dao odgovor”, kazao je Milanović.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” o tome da li je 30. oktobra danilovgradska policija obavijestila tužiteljku Biljanu Pavličić o izjavi u kojoj se navodi da je jedan od uhapšenih zbog drugog krivičnog djela čuo Željka Lakušića kako priča o praćenju načelnika Spasojevića, Milanović je kazao da će sve informacije provjeriti nakon što dobije sva izjašnjenja koja je tražio.

Objasnio je da je u petak tražio izjašnjenje i od direktora Uprave policije Zorana Brđanina i načelnika odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Danilovgrad Gorana Jokića i Svetislava Čovića.

”Od njih sam tražio da mi odgovore da li je UP od 30. oktobra do 24. novembra obavijestila nekog državnog tužioca, uključujući i mene kao rukovodioca, kada je i koji policijski službenik obavijestio tužioca i kog, i koje radnje je naložio da se preduzmu. Izjašnjenje sam tražio i od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Nakon što dobijem sva izjašnjenja, mojih saradnika, tužilaca, policije i UIKS-a, utvrdiću i činjenice o informacijama koje su predmet Vašeg pitanja. U skladu sa tim i odrediću se i, eventualno preduzeti druge radnje iz svoje nadležnosti”, kazao je on.

Naknadno će o neizlasku na uviđaj

Milanović nije želio precizno da odgovori na pitanje da li će i na koji način sankcionisati tužiteljku Maju Knežević zato što dva puta nije izašla na uviđaj.

”O mojoj odluci u konkretnom slučaju javnost će biti blagovoremeno obaviještena”.

Načelnik Istražnog zatvora dva dana zaredom bio je meta bombaških napada, 30. novembra i 1. decembra.

Prva ručna bomba bačena u njegovo dvorište nije eksplodirala, pa su se napadači vratili i sjutra veče i oko 20.20 časova bacili su još jednu kašikaru ka njegovoj kući.

Spasojević je ranije za “Vijesti” ispričao da se na snimku vidi da je bomba zakačila krošnju obližnjeg drveta, što joj je skrenulo putanju pa je eksplodirala sa spoljnje strane ograde.

Bomba bačena 30. novembra pronađena je tek 4. decembra. U svom dvorištu, tik uz ogradu, bombu je vidio Spasojević, a potom i alarmirao policiju.

Spasojević i menadžment UIKS-a tvrde da su bombaški napadi i prijetnje odmazda zbog zavođenja reda u toj instituciji i konstantnog oduzimanja ilegalnih predmeta, improvizovanih bodeža, mobilnih telefona...

Od septembra, kada je Spasojeviću prepušten Istražni zatvor, u toj organizacionoj jedinici UIKS-a oduzeto je oko stotinu mobilnih telefona, čije korišćenje pritvorenicima nije dozvoljeno.

Zbog bombaških napada 8. decembra, uhapšeni su upravo Željko Lakušić (34) i Filip Popović (21).

Navodno, oni su nalog za bacanje bombe navodno dobili od jednog od pritvorenika iz Istražnog zatvora.

Ti navodni pripadnici podgoričkog ogranka kavačkog klana uhapšeni su po nalogu tužiteljke Knežević. Sudija za istragu Osnovnog suda odredio im je pritvor do 30 dana.

Nakon saslušanja ona im je odredila zadržavanje do 72 sata.

Podrška Spasojeviću i od Slobodnog sindikata UP

Načelnik Istražnog zatvora Predrag Spasojević pokazao je da se “može biti načelnik i suprostaviti se organizovanom kriminalu”, saopštila je juče predsjednica Slobodnog sindikata Uprave policije Aleksandra Jovanović.

Ona je istakla da su brojni rezultati u kratkom periodu, koji stoje iza Spasojevića, dokaz “da se može kad se hoće” i da “nema i neće biti organizovanog kriminala koji je jači od organizovane države”.

”Ovim putem poručujemo nalogodavcima i izvršiocima ovog gnusnog i kukavičijeg čina da Vi nijeste sami i da svi mi koji smo prošli i svakodnevno prolazimo kroz iste ili slične napade inicirane od istih lica i centara moći stojimo uz Vas, uz punu dozu empatije i pružamo Vam bezrezervnu ličnu i profesionalnu podršku”, kazala je ona.

Istakla je da od institucija sistema traže da hitno reaguju i rasvijetle sve okolnosti događaja:

”Procesuirajući izvršioce i nalogodavce kukavičkog napada na državu, jer smo mišljenja da je napad na Vas klasičan napad na državu i da država mora dati snažan, jasan, nedvosmislen i beskompromisan odgovor”.

Svim kolegama iz bezbjednosnog sektora skrenula je pažnju da svaki pojedinac koji se časno bori protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori “može biti meta, kao i kolega Spasojević”.