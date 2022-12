U podgoričkom Višem sud danas je počelo suđenje višečlanoj grupi koja se tereti za planiranje ubistava bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i policajaca Petra Lazovića i

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Ova optužnica je obična maštarija Specijalnog državnog tužilaštva. Terete me da sam, kao član kriminalne organizacije, tokom 2020. godine bio najaktivniji u praćenju bivših policijskih službenika i specijalnih tužilaca, a ja sam čitavu tu godinu proveo na izdržavanju kazne u spuškom zatvoru, kazao je danas, u sudnici podgoričkog Višeg suda, Milan Brajović, iznoseći odbranu povodom optužnice koju je podiglo Specijalno državno tužilaštvo (SDT), prenosi portal Libertas.

Meta napada, piše u optužnici, trebalo je da bude i sudija podgoričkog Višeg suda Biljana Uskoković, kao i članovi suprotstavljenog kriminalnog klana, Nikola Dedaj iz Bara i Jasmin Osmanagić iz Ulcinja.

SDT je optužnicom, kao organizatore kriminalne grupe, označilo Podgoričanina Emila Tuzovića i navodnog šefa barskog ogranka kriminalnog škaljarskog klana Stefana Đukića, koji je označen kao atentator na šefa kavačkog klana Radoja Zvicera u Ukrajini, piše RTCG

"Đukić i Tuzović su organizovali kriminalnu grupu za izvršenje krivičnih djela ubistvo, teško ubistvo, napad na službenika tokom obavljanja službene radnje, davanje mita, protivzakoniti uticaj i proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ostali optuženi su prihvatili da budu članovi njihove kriminalne grupe", pročitao je danas specijalni tužilac Miroslav Turković na početku suđenja u Višem sudu u Podgorici.

Osim Đukića, Tuzovića i Brajovića, optužnicom su obuhvaćeni i Zoran i Branko Perović, koji su u bjekstvu, Dušan Dudić, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin Salić, Bojan Lopičić, Haris Tuzović i Goran Milašinović, koji su danas iz spuškog pritvora dovedeni u Viši sud.

"Cilj ove kriminalne organizacije je bio da za potrebe neidentifikovanih osoba i za potrebe kriminalne organizacije izvrše ubistva i teška ubistva na teritoriji Crne Gore na štetu policijskih službenika, specijalnog tužioca S.Č. i glavnog specijalnog tužioca M.K, ali i drugih osoba, i da tako djeluju da se pripadnici te kriminalne organizacije, oslobode bilo koje krivične odgovornosti pred sudovima Crne Gore kroz nezakoniti uticaj na izvršnu vlast, a kroz prethodnu smjenu tužilaca koji ih optužuju i gone za krivična djela", navedeno je ranije iz SDT-a, piše RTCG

Odbacujući navode da je član kriminalne organizacije, Milan Brajović je kazao da nikada nije koristio Skaj aplikaciju, čiji transkripti su uvršteni kao dokazni materijal protiv kriminalne grupe, čiji je navodni član.

"Šesnaest mjeseci se pitam zašto sam u pritvoru i etiketiran za ovako teška krivična djela. Ali, u posljednje vrijeme sam shvatio zašto. Zato što su bivši specijalni tužioci iscenirali ovu optužnicu kako bi od sebe napravili žrtve i udarili pečat meni, mojoj porodici i prijateljima kao državnim neprijateljima. Svjedoci smo ovih dana operativnih podataka da su oni zapravo pripadnici kriminalne organizacije", rekao je danas Brajović u sudnici.

Tvrdi da nikog od optuženih ne poznaje osim Stefana Mićića, kojeg je upoznao 2013. godine u zatvoru u Spužu, saopštava RTCG

I Mićić je danas odbacio krivicu da je član kriminalne organizacije, ali je naveo da će se tokom suđenja braniti ćutanje.

Ćutanjem će se braniti i Nino Korać, koji je, takođe, odbacio krivicu da je saizvršilac neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge. Tvrdi i da nema veze sa optužnicom kojom ga SDT tereti da je učestvovao u podstrekavanju na ubistva Jasmina Osmanagića i Nikole Dedaja.

"Stavlja mi se na teret da sam opservirao nekog Osmanagića u Ulcinju. Ne znam ni ko je to, ni kako izgleda, ni gdje živi. U policiji sam tražio da idem na poligraf i da odgovaram na sva ova pitanja. To su odbili. Nikada nijesam koristio kriptovani telefon, niti znam šta je Skaj aplikacija", kazao je Aleksandar Raičević, piše RTCG

Da nije koristio kriptovani telefon, danas je u Višem sudu izjavio i Dušan Dudić, kojeg je tužilaštvo optužilo da je član u kriminalnoj organizaciji, saizvršilac u proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga i da je podstrekivan na ubistvo Nikole Dedaja i napad na sudiju Biljanu Uskoković.

"Ne priznajem krivicu. Ne poznajem Biljanu Uskoković, niti sam je pratio. Sve je ovo izmišljeno i namještaljka", rekao je Dudić.

“Ona kad počne da vrišti moraću je udarit‘ po glavi da je uspavam”

Specijalni tužilac Miroslav Turković, na zahtjev odbrane, pročitao je djelove presretnute komunikacije sa Skaj aplikacije, koja je obuhvaćena optužnicom, a kojom Đukićeva grupa planira napad na Biljanu Uskoković.

“Ona ima 45 kila, kad opali čovjek po koljenu svom snagom puca noga. Po leđima je opali da padne i onda samo 20 sekundi po rukama i nogama. Samo mi treba neko dobro mjesto đe je mogu izudarat 30 sekundi i da me neko vozi odatle. Ona kad počne da vrišti moraću je udarit po glavi da je uspavam. Neko da me čeka sa autom, šipku u more i samo pravo”, neke su od poruka, koje je pročitao Turković.

Suđenje je, nakon tri sata, prekinuto. Nastavak je zakazan za mart, zaključuje RTCG