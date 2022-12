“Knežević može nositi oružje, ali će za to biti sankcionisan kao i svaki drugi građanin koji nelegalno nosi oružje”, jasan je Adžić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, povodom jučerašnjeg incidenta na podgoričkom aerodromu, kazao je da jedan od lidera DF-a Milan Knežević može nositi oružje ali će biti sankcionisan kao i “svaki drugi građanin koji nelegalno nosi oružje”. Adžić je rekao da je odgledao snimak incidenta objavljenog u medijima i da sudeći po njemu “ne bi rekao da je Knežević bio napadnut i da je njegova bezbjednost bila ugrožena”.

Ministar unutrašnjih poslova u emisiji na Adria TV poručio je Kneževiću, ali i svima drugima, da se “ni na koji način ne pokušavaju igrati sa inmstitucijama i državom”.

“Knežević može nositi oružje, ali će za to biti sankcionisan kao i svaki drugi građanin koji nelegalno nosi oružje”, jasan je Adžić.

“Knežević ranije u šaljivom tonu i mangupski reagovao na provokacije”

Komentarišući navode Kneževića da se osjeća ugroženo, Adžić smatra da nema prostora za “neku preveliku paniku kada je bezbjednost Kneževića u pitanju”.

“Svakakao bilo ko ko se bavi javnim poslom mora biti spreman na određeni vid javnih prozivki. Negdje je za očekivati za svakog ko se bavi javnim poslom, a politika posebno izaziva netrepeljivost određenih ljudi, da bude spreman da u određenom momentu naiđe na negativne komentare, stavljanje svog imena u negativnu konotaciju… To je nešto za očekivati. Ja sam zaista vjerovao da je Knežević svjestan toga. Poznajući njegovo ranije djelovanje i reakcije u odnosu na ono što su pokušaji provokacija, kada je on u šaljivom tonu i mangupski reagovao na ono što su provokacije, da će to nastaviti i u ovom periodu. Ipak gledajući snimak, ne bih rekao da je Knežević bio napadnut i ne bih rekao da je njegova bezbjednost bila ugrožena. Ali ipak ostavio bih institucijama da rade svoj posao”, istakao je ministar unutrašnjih poslova gostujući na Adria TV.

“Nisam vidio da je Knežević napadnut, naprotiv vidio sam izuzetno agresivno ponašanje njegovih pratioca”

Ponovio je da je odgeldao snimak objavljen u medijima i kazao da nije vidio “da je Knežević bio napadnut, da je u bilo kojem momentu došao u fizički sukob sa prisutnima”.

“Čak naprotiv vidio sam izuzetno agresivno ponašanje pratioca Kneževića. Trenutno se slučaj nalazi kod nadležnog tužilaštva. Vjerrujem da će institucije na pravi način odgovoriti na kompletan događaj”, zaključio je Adžić.