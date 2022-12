Poslanik i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević prijavio je Upravi policije da su ga na podgoričkom Aerodromu večeras napale tri osobe. U incidentu sa Kneževićem i njegovim obezbjeđenjem učestvovali su dvojica Cetinjana, a njihov rođak je dao izajvu.

Rođak Cetinjana, koji je želio da ostane anoniman, kazao je za CdM da nije istina da je Knežević napadnut “verbalno, a kamoli fizički”, kao i da su članovi obezbjeđenja poslanika DF-a ti koji su fizički napali Cetinjane što će, prema riječima njihovog rođaka, pokazati snimci sa nadzornih kamera.

“Moj brat i otac od 73 godine, i drug brata bili su u automobilu na Aerodromu ispred vozila u kojem je bio Knežević sa obezbjeđenjem. Moj brat se nasmijao kada je vidio ko je u automobilu. Milan Knežević je izašao i pitao je moga brata ‘Šta si rekao?’, a on mu je na to odgovorio ‘Ništa, da ti je lijepa glava’ i krenuo da ide prema Aerodromu. Na to mu je Knežević opsovao majku i krenuo prema mom bratu zajedno sa obezbjeđenjem”, ispričao je za portal CdM rođak Cetinjana.

Potom je, dalje je pojasnio, otac stao između njih pokušavajući da smiri situaciju.

“Nakon toga je obezbjeđenje Kneževića moga oca udarilo po rukama, a moga brata po leđima. Potom je moj brat krenuo da se brani. Poslije toga razdvojili su se, i Knežević je sa obezbjeđenjem krenuo prema policiji. Tada je policija došla kod mog brata i oca i pitala da li će da podnese prijavu. Pitali su policajce da li postoje kamere i oni su im rekli da postoje, ali su im policajci kazali da ne mora da prijavljuje ako će da ide na let. Odlučili su da ne prijave i moj brat je otišao na gejt, a otac nazad na Cetinje, pošto je bio samo da brata prebaci na Aerodrom. Zatim su policajci došli do mog brata na gejt i pozvali ga u Centar bezbjednosti da da izjavu. Takođe, mog oca su vratili sa pola puta do Cetinja i pozvali ga da da izjavu u podgorički Centar bezbjednosti”, piše CdM

On je naglasio da je samo potrebno pogledati kamere na kojima će se sve vidjeti i “niko neće moći ništa drugačije da kaže”.

“Tu će se vidjeti što je tačno bilo i da moj brat nikoga nije napao, već da su njega udarili”, poručio je on.