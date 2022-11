Vijeće suda je odlučilo da da zadatak Tužilaštvu da preispita svoj rad do sada. To da je ovo politička montaža, to su svi znali, kazao je advokat Miroje Jovanović.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Suđenje u ponovljenom postupku grupi koja se tereti za izazivanje nereda na dan parlamentarnih izbora 2016. godine , poznatijem kao “državni udar” ili “terorizam u pokušaju” održano je danas. Odlukom vijeća Višeg suda, zbog novog činjeničnog stanja, Specijalno državno tužilaštvo ima rok od 15 dana da dostavi sudu novu optužnicu.

Advokat Miroje Jovanović predložio je sudskom Vijeću, predsjedniku vijeća Zoranu Radoviću, da se optužnica u ponovljenom postupku odbaci. Advokat Jovanović je ukazao da je optužnica u ponovljenom postupku sporna zbog, kako kaže, djelova u optužnici u kojoj se spominju krivična djela za koja više ne postoji pravno “gonjenje” i jer se spominje Miloš Jovanović čiji postupak je od ovog odvojen.

U ovom postupku moja dva branjenika nemaju preciznu i jasnu optužnicu, od koga da se brane i ko tvrdi optužbe…. U ovoj fazi postupka nema drugog pravnog sredstva koje je djelotvorno, i koje se može upotrebiti, osim zahtjeva za odbacivanje optužnice- kazao je Jovanović.

On je dodao da je zahtjev odbrane za odbacivanje optužnice nastao zbog nekoliko okolnosti, a jedna od njih je da optužnica mora biti precizna i jasna.

A da bi se optuženi, nevino optuženi u ovom postupku, izjasnili o optužnici, koliko god bila politizovana, ona mora biti jasna i precizna.. Miloš Jovanović se spominje 30 puta, optuženi na pitanje suda o njemu ne mogu odgovoriti jer je tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja te osobe… – kazao je advokat Miroje Jovanović.

On naglašava da se pistavlja pitanje od čega se optuženi brane.

Smatram da se optuženi ne mogu izjašnjavati, jer se ne zna od čega se brane- poručio je advokat.

Podsjećamo, Apelacioni sud je ranije ukinuo presudu kojom je 13 optuženih osuđeno na ukupno oko 70 godina zatvora. Postupak je vraćen na ponovno suđenje Višem sudu u Podgorici pred izmijenjenim sudskim vijećem. Ranije je sudija Suzana Mugoša je prilikom izricanja presude, pored ostalog, navela da su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov od 2016. godine formirali kriminalnu grupu u Srbiji, Rusiji i Crnoj Gori koja je trebalo da izvrši kriminalna djela kako bi zastrašili građane Crne Gore, ugroze život i tijelo građana i ozbiljno ugroze osnovne ustavne, političke i društvene strukture Crne Gore. Uovom predmetu svjedok saradnik bio je Saša Sinđelić. Eduard Šišmakov je prvostepenom presudom, koja je ukinuta, osuđen je na 15 godina zatvora, Vladimir Popov na 12, lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević na po pet godina zatvora, a Bratislav Dikić na osam godina zatvora. Predrag Bogićević i Nemanja Ristić ukinutom presudom bili su osuđeni na po sedam godina robije.