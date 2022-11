Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su krivično djelo teška krađa koje je izvršeno u Igalu u jednom hotelu.

Izvor: Shutterstock

Sprovodeći aktivnosti na otkrivanju nepoznatog, odnosno nepoznatih izvršilaca i postupajući po predmetnoj prijavi, policija je identifikovala i lišila slobode T.O. (55) i M.B. (37) iz Herceg Novog.

Preduzimajući intenzivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti pripadnici hercegnovske policije su došli do saznanja da su u periodu od 17. do 20. novembra lica T.O. i M.B. došli do pomenutog hotela koji je zatvoren tokom zimskog perioda i upotrebom podesnog sredstva nasilno otvorili vrata, ušli u unutrašnjost hotela odakle su otuđili muzičke uređaje, zvučnike, kao i pet umjetničkih slika većeg formata.

Takođe, daljim radom na predmetu procesuiran je i L.V. (60) iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvšio krivično djelo prikrivanje. Sumnja se da je L.V. otkupio dio otuđenih predmeta od osumnjičenih T.O. i M.B. Protiv njega je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

T.O. i M.B. su uz krivične prijave u zakonskom roku privedeni postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom na dalju nadležnost. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem pomenutih krivičnih djela je oko 10.000 eura.