Vojin Stupar danas je nakon saslušanja u Višem sudu po zahtjevu srpskih vlasti da se pritvori zbog sumnje da je pripadnik vračarskog klana pušten na slobodu, potvrdio je advokat Marko Radović, a prenosi CdM.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Odluku o puštanju Stupara na slobodu donjela je sutkinja za istragu Suzana Mugoša.

Advokat Radović je demantovao medijske navode da je Stupar juče uhapšen pojašnjavajući da se uredno javio policiji u Kotoru shodno ranijoj mjeri koju mu je izrekao Viši sud u predmetu Jadran.

“Stupar je u ponedjeljak kao i svakog ponedjeljka pošao da se uredno javi kotorskoj policijia za potrebe postupka koji se od ranije protiv njega vodi pred Višim sudom. On je u međuvremenu saznao da je Srbija protiv njega pokrenula krivični podstupak i vjerovatno raspisala potjernicu. Bez obzira na to saznanje, Stupar se javio policiji i apsolutno nije bilo nikakvog hapšenja, kako su to mnogi mediji u Crnoj Gori objavili”, kazao je advokat Radović.

On je naveo da je Stupar juče sproveden kod sudije za istragu Suzane Mugoše koja je našla da nema osnova za određivanje pritvora, prenosi CdM.

Radović je kazao da je Republici Srbiji prethodno dostavio ključne dokaze koji ukazuju da njegov Stupar nema veze sa izvršenjem djela za koje se sumnjiči u Srbiji.

Stupar je u vrijeme navodnog izvršenja krivičnog djela za koje ga sumnjiče srpske vlasti bio pritvoren u Crnoj Gori a nakon toga pod mjerama nadzora zabrane napuštanja mjesta boravišta u Kotoru.

Stupar je u decembru 2020. godine posle godinu i po provedenih u pritvoru uz jemstvo od 84.000 eura pušten da se brani sa slobode od optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji koja je pokušala školskim brodom „Jadran“ da iz Tivta u u Tursku, u Istanbul prošvercuje 56 kilograma kokaina.

On je prilikom iznošenja odbrane u podgoričkom Višem sudu negirao svaku vezu sa pošiljkom koja je pored droge sadržala i oružje, piše CdM.

Pojasnio je da su njegovi DNK tragovi nađeni na pištolju ,,zbrojevka“ koji je na brodu pronađen zajedno sa drogom, jer je to oružje prethodno prodao izvjesnoj osobi sa imenom Laki.

Prema navodima optužnice, Rovčanin i Račić tokom 2018. godine oformili su kriminalnu organizaciju kojoj su pristupili Vojin Stupar, zatim podoficir Vojske Crne Gore Duško Radenović, Tivćanin Radomir Osmajić i stariji vodnik Miloš Kulić kome je u istrazi dodijeljen status svjedoka saradnika.

Njihov zadatak je bio da na školski brod „Jadran“ sakriju kokain koji je trebalo da se preveze u Tursku. Pošiljka kokaina trebalo je da bude plaćena heroinom koji bi na isti način bio prokrijumčaren u povratku.