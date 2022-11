Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana" obezbijedio je pet miliona eura za svrgavanje političke vlasti u Srbiji, "i da se dovede neko ko bi radio u interesu klana", kako prenosi portal RTCG.

To je kazao Srđan Lalić - svjedok okrivljeni u postupku protiv Veljka Belivuka i njegove organizovane grupe pred sudskim vijećem na poslednjem pretresu. Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) analizira Lalićev iskaz, međutim izgleda da se Zvicer neće naći na udaru TOK-a s obzirom na to da on nije državljanin Srbije, kako prenosi portal RTCG.