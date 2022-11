Španske vlasti obavijestile su prema nezvaničnim saznanjima srpsku policiju da su se stekli uslovi da Luka Bojović bude izručen Srbiji!

To u praksi znači da uslovni otpust ili ostatak kazne navodni vođa "zemunaca" može da odsluži u Srbiji, a transport bi mogao prema navodima Republike da bude realizovan do 15. novembra. Kada bude deportovan u Srbiju, njemu će do punog isteka zatvorske kazne ostati još dvije godine.