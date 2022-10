Specijalno državno tužilaštvo podgoričkom Višem sudu juče na ocjenu dostavilo optužnicu protiv Miloša i Vesne Medenice i još 14 članova te krimi-ekipe.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica pred specijalnim tužiocem rekla je da je posebno intrigira važna činjenica, koju je i naglasila - da je ona svjedok mnogih prljavih biografija, da možda ona mnogo zna, da su mnoge mjere tajnog nadzora bile kod nje, prenose Vijesti.

Na saslušanju im je rekla i da ta saznanja ne može i neće nikada biti osnov njene odbrane:

”Jer je čisti profesionalac, odana svom zanatu i profesiji”.

Protiv Medenice, njenog sina Miloša i više osoba Specijalno državno tužilaštvo (SDT) juče je podnijelo optužnicu zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Prema tom tužilačkom aktu, u koji su Vijesti imale uvid, Miloša Medenicu sumnjiče da je tokom 2019. godine, na teritoriji Crne Gore, stvorio kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali okrivljeni Vesna Medenica, Marko Vučinić, Milorad Medenica, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić, Marjan Bevenja, Goran Jovanović, Vasilije Petrović, Marko Popović, Bojan Popović, Darko Lalović, Milica Vlahović Milosavljević, pravno lice DOO “Kopad company” Nikšić i više NN lica.

Na gotovo 160 stranica tužioci su opisali način izvršenja krivičnih djela koja se optuženima stavljaju na teret, a u spisima su njihove izjave date pred tužiocem, mnoštvo dokumentacije koja, prema njihovim tvrdnjama dokazuje šverc cigareta, transkripti komunikacije koju su pripadnici te krimi-ekipe vodili preko kriprovane “Sky ECC” aplikacije, saznaju Vijesti.

Nekadašnjoj prvoj ženi crnogorskog pravosuđa na teret stavljaju da je, kao član te kriminalne grupe, imala zadatak da se informiše o kretanju predmeta u sudovima, da se upoznaje sa stanjem u spisima, da posreduje pri donošenju sudskih odluka i da javlja organizatoru - sinu Milošu “druge podatke od interesa za kriminalnu organizaciju”.

Vijeće Specijalizovanog odjeljenja Višeg suda u Podgorici donijelo je odluku da se produži pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda i njenom sinu, jer je SDT uz optužnicu tražilo da im se produži ta mjera - zbog straha od bjekstva.

Sud je na predlog SDT-a, produžilo pritvor i optuženim članovima kriminalne organizacije - Marku Vučiniću i Marjanu Bevenji.

U narednih 15 dana biće zakazano ročište za kontrolu i ocjenu zakonitosti optužnice, a najkasnije za mjesec će se znati da li će Viši sud prihvatiti akt SDT-a.

Razočarana u zdravstvo

Bivša prva figura sudske grane vlasti, na prvom saslušanju, objašnjavajući zbog čega je krenula ka Beogradu 17. aprila ove godine, kada je i uhapšena na Aerodromu Podgorica, ispričala je da je tog dana “osjetila jak bol u plećki” i da je svakako planirala da ide u Srbiju na liječenje, jer je “bila veoma rezignirana i razočarana u zdravstveni sistem Crne Gore”.

”A pošto je prethodno imala lična poznanstva određenih ljekara specijalista uposlenih na klinici Dedinje, prvo je pismenim putem odbila liječenje u KC-u i telefonom dogovorila da pođe u kliniku na Dedinju. U cilju realizacije plana liječenja, pozvala je svog kuma, čija supruga je za nju i njega rezervisala dvije karte za Beograd. Na Aerodromu u Golubovcima bila je zaustavljena, a prethodno državni organi nijesu zatražili od nje davanje bilo kakve izjave, pa ni u u svojstvu građanina”, citiraju tužioci iskaz Vesne Medenice, prenose Vijesti.

Ona im je, piše u spisima, ispričala i da je nakon smrti supruga, prije sedam godina, saznala da njen sin Miloš uzima kokain i da od tada “traje njena neprestana borba sa zavisnošću sina”.

Tužiocima je rekla i da je nakon hapšenja službenika UP Darka Lalovića - “bila van sebe”.

”Odnosno bila je zatečena i razočarana da odgovarajuće službe koje su za to zadužene ne izvrše i ne vrše prethodne provjere ličnosti i lica koja su pripadnici obezbjeđenja. Objasnila je da Darko Lalović obavljaljući funkciju člana njenog obezbjeđenja nikada nije ništa pitao, kao i da nikada nije prešao dozvoljeni nivo komunikacije sa njom”.

Medenica je istakla i da joj nije jasno “kako predsjednik Vrhovnog suda može vršiti i izvršiti nezakoniti uticaj na više sudija istog suda”...

”Nikada nije pitala bilo kojeg sudiju kakvu odluku planira da donese u predmetu, obrazlažući ovo činjenicom da sudije donose odluke u petornom vijeću”.

Nesposoban za šverc

Žaleći se na svog sina i njegovo ponašanje, Medenica je tužiocima ispričala i da nije imala saznanje da je on učestvovao u bilo kakvom poslu sa cigaretama, te da je njena procjena da on nije “ni bio sposoban za tu vrstu posla”.

”Pojasnila je da je njen sin Miloš od drugih lica uzimao mokraću koju je davao na analizu, zbog čega se i sa njom svađao. Jasno je zapazila da priča njenog sina Miloša nema racio, te da je on živio zapravo umišljeni život u kom cilju je izbjegavao susrete sa njom. Veoma često priča njenog sina Miloša za nju je bila krajnje - poražavajuća. U jednom trenutku Miloš je bio Tramp, Robin Hud, bio je najljepši, najbogatiji i tome slično, a u njihovim međusobnim razgovorima uvijek je negirao svoju zavisnost od narkotika jasno i konstantno odbijajući svaki njen pokušaj kao roditelja da mu pomogne”, piše u optužnici.

Medenica, navodno, nije znala da Miloš i Lalović koriste kriptovane telefone, a pojasnila je i da od optuženih i svjedoka poznaje još Miodraga Medenicu zvanog Miško, kuma njenog sina - Marka Vučinića, Marka Miloševića...

Odgovarajući na pitanja o susretima sa sudijama na koje je, kako vjeruje SDT, uticala tokom donošenja odluka - Medenica je kazala da se posljednji put sa sudijom Branimirom Femićem srela u avgustu 2021. godine u Kolašinu, kada je svratio kod nje u porodičnu kuću u posjetu:

”Da se sa sudijom Radom Kovačević posljednji put vidjela u Kolašinu, u ljeto 2021. godine, dok se sa Vesnom Begović, poslednji put srela početkom 2021. kada je sa njom imala razgovor, a povodom iznošenja neistina u medijima da je organizovala prisluškivanje sudija”.

”Okrivljena u odbrani je navela da je vrlo iznenađena onim što joj se stavlja na teret, jer ne može vjerovati da ona ne može imati susret sa bilo kim od ranijih kolega i sa njima se vidjeti i popričati, a da se to ne tumači da čini krivično djelo protivzakoniti uticaj... U obavljanju funkcije predsjednice Vrhovnog suda, niti jednom svojom radnjom i postupkom nikoga nije ‘pritiskala’ za bilo što. Imala je krajnje profesionalni i kolegijalni odnos, a odnos subordinacije koji je postojao bio je samo u dijelu sistema i organizacije rada, a ne u dijelu odlučivanja i donošenja odluka od strane sudija. Sudije imaju puni profesionalni integritet i cijeni da nikada ne bi sebi dozvolili da im neko taj integritet poljulja ili naruši”, piše u njenoj izjavi, saznaju Vijesti.

Tokom novog poziva SDT-a, tokom proširenja istrage, 13. jula ove godine, Medenica nije željela da odgovara na pitanja tužilaštva.

Dan ranije saslušana je sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević koja je priznala da je nakon više poziva “popustila pod pritiskom jer ipak se radilo o predsjednici Vrhovnog suda, koja je izuzetno autoritativna i jako nezgodna kad joj se neko zamjeri”...

”Navela je da pod tim pritiskom odredila privremenu mjeru iako nije znala kako će ona dalje proći u postupku po prigovoru”, piše u optužnici SDT-a. Sutkinja Vlahović - Milosavljević kako navodi SDT zloupotrijebila je službeni položaj pod uticajem Medenice, krajem 2018. i početkom 2019.godine, kada je nanijela štetu firmi “Corporacija Ten” iz Moskve, a u korist firme Medeničinog kuma Rada Arsića.

Tužioci su konstatovali da su izjave Vesne Medenice i ostalih okrivljenih, u kojima negiraju izvršenje krivičnih djela, neosnovane i sračunate u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti.

“Blavor, vepar i džigerica juneća”

U optužnici dostavljenoj Višem sudu navedeni su precizno transkripti/prepiske sa kriptovane “Sky ECC” aplikacije, prema kojoj Miloš Medenica članovima kriminalne grupe nudi da ih njegova majka “skine sa mjera tajnog nadzora”, ali i naručuje prebijanje kolašinskog policajca, priča o zastrašivanju potencijalnih svjedoka šverca cigareta, paketima, šemi šverca...

U januaru 2021. godine sa “saradnicima” je pričao i o tome kako su, kao opomenu, “polomili” nečije automobile.

Istražitelji su zabilježili i poruke koje je, navodno, poslao mnogo ranije - 26. decembra 2019. godine, kada je predlagao da se napravi sastanak...

”Oćemo li praviti sastanak”, “Smijem li u pi**u materinu. A bi rado”, “Sa onim malim ili Zoranom?”, “Ko bi me mogao spojiti sa njim u pm, ovi moji su svi u ratu sa njim”, “Znas li da je Miško za Markom školski drug, i da ga je nudio prije 2 godine da se uključi sa njima da radi cigare, on nije htio,”, “Marko je onaj stariji blavor. Vepar onaj sa dignutim gaćama do za vrat. Seljačine bjelopoljske one zadnje. Džigerice, juneće”, napisao je Miloš Medenica tog dana u grupi, prenose Vijesti.

Prema dokazima iz optužnice, Nikola Raičević mu odgovara: “E stvarno sprdnja bez svakoga, no smo mi navikli”, na šta Medenica piše - “Da nas jašu seljačine”.