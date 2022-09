Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ su, preduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, uhapsili šest osoba.

,,Slobode je lišeno 6 osoba za koje se sumnja da su u proteklih mjesec dana na teritoriji Glavnog grada izvršile 10 krivičnih djela.

Podgorička policija lišila je slobode E.G. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa", saopšteno je iz Uprave policije.

On je, sumnja se, od jedne ženske osobe u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog otuđio torbu u kojoj se nalazilo 300 eura i lična dokumenta. Zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela uhapšen je E.H. (17), a njemu se na teret

stavljaju razbojništvo, teška krađa i ugrožavanje sigurnosti. Krivično djelo razbojništvo je izvršio na štetu ženske osobe, na način što je upotrebom fizičke snage otuđio 300 eura i mobilni telefon. Tešku krađu i ugrožavanje sigurnosti je izvršio na štetu jedne muške osobe, na način što je, sumnja se, provalio vrata porodične kuće i iz unutrašnjosti otuđio mobilni telefon, kojom prilikom je oštećenom uputio prijetnje.



,,Policija je lišila slobode i E.A. (22) zbog sumnje da je izvršio dvije krađe. On je u jednom danu izvršio oba djela, tako što je je iz dva vozila otuđio lične stvari. Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa slobode je lišen A.K. (26). Sumnja se da je on koristeći nepažnju ošetećnog iz jednog ugostiteljskog objekta otuđio mobilni telefon.

D.T. (36) je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krađu, na način što je koristeći nepažnju oštećenog otuđio mobilni telefon u jednom ugostiteljskom objektu. Podgorička policija lišila je slobode D.I. (15) zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela krađa. On je, sumnja se, iz jedne privatne klinike otuđio novac u iznosu od 1.000 eura, dok je iz jednog butika otuđio novac u iznosu od 500 eura" zaključuje se u saopštenju.