Nakon teške tragedije koja se desila u Cetinju, prvi put se obratio Miloš Martinović čovjek koji je u masakru izgubio suprugu u dva sina.

Izvor: Facebook/screenshot

Masakr u Cetinju zavio je u crno Miloša Martinovića čovjeka ostao bez dva sina - Marka 11 i Mašana 8, supruge Nataše i kuma Milana Mitrovića, sada se prvi put se oglasio emotivnom porukom. On je podjelio nekoliko fotografija svojih najmilijih koje je ubio njegov komšija Vuka Borilovića (34).

Martinović se u poruci obratio svom kumu Milanu Mitroviću, koji je poginuo jer je bez razmišljanja pojurio u želji da spase kumu i kumiće... Borilović, koji je prvo ubio Natašu i djecu, sačekao ga je i upucao i njega.

"Miki moj, samo mi ih pazi kao do sad jer si ti uvijek bio uz njih, moj brate dobri..." - napisao je Martinović iznad video klipa u kom se uz tužnu pjesmu smjenjuju fotografije Nataše, djece i Milana Mitrovića.

Na svim fotografijama mališani su nasmijani, u zagrljaju roditelja. Marinovićev Fejsbuk profil danas je pun porodičnih fotografija, slika djece. Poznanici i prijatelji ostavljaju mu emotivne poruke podrške u kojima ga mole da izdrži tešku bol koja ga je zadesila.

8 dana od masakra koji je zavio Cetinje u crno

Da podsjetimo - Na Cetinju je došlo do masovnih ubistava. Ubijeno je 10 osoba, uključujući dvoje djece. Prema nezvaničnim informacijama, stradala djeca su pokušala da se sakriju od ubice, ali nisu uspjela. Do pucnjave je došlo kada je Vuk Borilović (34) koristio vatreno oružje kako bi ubio 10 ljudi, a šest ranio. On je usmrtio Natašu Marinović i njenih dvoje sinova - jedanaestogodišnjeg Marka i tri godine mlađeg Mašana.

Nakon toga, ušao je u dom komšija, porodice Drecun, otvorio vatru i tamo ubio troje ljudi (Danijelu, Dimitrija i Rajka Drecuna), a onda je pucao i teško ranio njihovog unuka i sinovca Aleksandra Drecuna (32). Nastavio je dalje da puca - nije poštedio ni svog ujaka Gorana Đurišića, ni komšije Milana Mitrovića, Aleksandru i Danijelu Radunović.

Policija je prema njemu ispalila 20 hitaca, a na njega su pucali i mještani. Borilović je primio pet metaka prije nego što je pao mrtav. Još se utvrđuje čiji hitac je za njega bio smrtonosan.