Cetinjanin Jasminko Šahović ubijen je u januaru u podgoričkom naselju Tološi, a njegova supruga odlučila je da progovori za medije.

Izvor: MONDO

U podgoričkom naselju Tološi u januaru je ubijen pripadnik škaljarskog klana Cetinjanin Jasminko Šahović (41), kada mu je pod automobil podmetnut eksploziv.

Udovica "škaljarca", odlučila je prvi put da progovori o likvidaciji supruga i kako izgleda život sa nekim ko je označen kao pripadnik kriminalne grupe.

"Jasminko je ustao, obukao se, telefonirao i sjeo u auto. Nakon nekoliko minuta čula se eksplozija. Skuvala sam kafu ne sluteći da je nešto tako strašno moglo da se dogodi, a onda je počeo da mi zvoni telefon. Istrčala sam u pidžami i vidjela rasute komade njegovog tijela po putu, otkinutu ruku na kojoj piše ime našeg sina, po toj tetovaži prepoznala sam muža...", ovim riječima počela je priču Dragana Šahović za Kurir.

Ona je navela da su živjeli kao podstanari, a dan prije ubistva Jasminko je sa sinom i gazdom stana prao kola. Veče su proveli zajedno, a sutra ga već nije bilo.

Kad je odjeknula detonacija, mislila sam da je eksplodirala trafo-stanica. Nijednog trenutka nisam pomislila da je to Jasminko ubijen. Pila sam kafu kad su telefoni počeli da zvone. Svi su me pitali isto: 'Ko je to ubijen kod vas u Tološima?', odgovarala sam: "Nije niko, ne znam o čemu pričate. Tek kad su me pozvali iz policije, istrčala sam u papučama i pidžami. Dok sam trčala, naletala sam na ljude, niko nije htio da mi kaže da je to Jasminko", prisjeća se Dragana kobnog dana.

Poslije sedam meseci složile su joj se kockice.

"Još uvijek nema osumnjičenih, nema naručioca, nema dokaza. Očito da ga je ubio profesionalac jedino što želim je da saznam istinu ko je i zašto ubio mog supruga.

Ona je dodala da se njen muž nije plašio, kao i da je po izlasku iz zatvora Spuž 2020. godine rekao da mu niko ne prijeti i da se ne plaši za svoju bezbednost.

"Kakav crni škaljarac, moj muž nije imao kapacitet mozga da bude šef kriminalne grupe, zar mislite da bi živio sa ženom u iznajmljenom stanu da je bio mafijaš, valjda bi nam obezbijedio kuću, stan, kola", kaže Dragana.

Ona je ispričala da se njen život nakon likvidacije muža potpuno promijenio, kao i da je doživljavala neprijatnosti na ulici. Jednom joj je prišao čovjek i pokazao sliku njenog raskomadanog muža. Pored toga, jednom prilikom dok je šetala sa sinom, zaustavio se jedan automobil i rečeno joj je "Dobro čuvaj sina".

Dragana je ispričala i da je Jasminko ubijen sedam dana pred sinov rođendan i da je dijete videlo sliku oca u novinama.