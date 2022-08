Vođe kavačkog klana Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan, Igor Božović, Milan Vujotić, Radoje Žuti Živković, Dragan Knežević i Stefan Kraljević osumnjičeni su za ubistvo Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića u Spužu, u oktobru 2020. godine

Izvor: Adria Media Group

Protiv njih je podnijeta dopuna krivične prijave, kojom ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, prenose Vijesti.

Prema saznanjima Vijesti iz Uprave policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa kolegama iz drugih sektora su radeći na potpunom rasvjetljavanju tog zločina, Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) podnijeli izvještaj kao dopunu krivične prijave protiv sedam vođa i članova organizovane kriminalne grupe “Kavač”.

Svoj sedmorici na teret se stavlja da su kao saizvršioci odgovorni za ubistvo Hodžića, koji je bio blizak škaljarskom kriminalnom klanu, i njegovog zeta Adisa Spahića, frizera iz Bara.

Policija i SDT ranije su za to dvostruko ubistvo osumnjičili Beograđane Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojšu Jankovića i crogorskog državljanina sa prebivalištem u Srbiji Ratka Živkovića.

U prijavi Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela i Specijalnog policijskog odjeljenja podnijetoj Specijalnom državnom tužilaštvu, ta ekipa tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, pišu Vijesti.

Podsjećamo, nakon što je obznanjeno da Belivuka i njegovu ekipu sumnjiče za ta ubistva, iz SDT-a su saopštili da su Velja Nevolja, Miljković i Janković likvidirali Hodžića i Spahića, a da im je u tome pomogao Živković tako što je, u cilju realizacije kriminalnog plana, prethodno obezbijedio kuću u koju su namamljeni pa likvidirani.

“A nakon toga stupio u telefonsku komunikaciju sa H. D. koji je određen da bude ubijen od strane kriminalne organizacije, te je koristeći prethodno stečeno povjerenje, tražio oštećenima da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad u kuću koju je koristio, a kako bi se vidjeli. Za to vrijeme su osumnjičeni B. V., M. M. i J. N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza, ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž. R., a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih S. A. i H. D., pa je 14. 10. 2020. godine oko 15.00 časova, po dolasku oštećenih u kuću Ž. R., osumnjičeni B. V. odmah lišio života H. D. na način što je pucao iz vatrenog oružja i pogodio ga u predjelu glave nanoseći mu povrede usljed kojih je nastupila smrt”, kazali su tada iz SDT-a za Vijesti.

Objasnili su da su Miljković i Janković istovremeno fizički nasrnuli na oštećenog Spahića, kojeg su potom svezali kao i oštećenog Mila Radulovića, zvanog Kapetan koji je takođe bio tu.

“Istog dana S. A. je lišen života. Oštećenog R. M. drugi, zasada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju”.

Belivuk je potom glasovnom porukom, putem kriptovanog mobilnog telefona, obavijestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično djelo:

“Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao ‘Kasap’, ‘Kratos’ je hvato ‘Zeta’, ‘Hell’ je hvato M., to što je ‘Kasap’ imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo”.

U srpskoj optužnici protiv Belivukove grupe navodi se da je Miljković u kriptovanim telefonima bio označen kao “Kratos”, a Janković kao “Hell”... Spahić je bio Hodžićev zet.

Iz SDT-a navode da su nakon teškog ubistva NN pripadnici kriminalne organizacije uklonili tragove izvršenih krivičnih djela:

”Na način što su tijela oštećenih H. D. i S. A. zakopali na nepoznatoj lokaciji, te istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih na način što su prali zidove unutrašnjosti kuće i mijenjali podove”.

“Prema do sada prikupljenim podacima, osumnjičeni su osnovano sumnjivi za izvršenje krivičnih djela koja su im stavljena na teret, te je prema istima pokrenut krivični postupak zbog višestrukog ubistva. Dokazi koji su do sada prikupljeni do granice osnovane sumnje ukazuju da su oštećeni prvo namamljeni a potom i likvidirani od strane B. V., M. M. i J. N., te da su nakon toga uklonjeni tragovi o izvršenim krivičnim djelima”, kazali su ranije iz tužilaštva za Vijesti.

Radulović je ubijen kasnije, a njegovo tijelo spaljeno je na padinama Lovćena.