Službenici Uprave policije su u Herceg Novom uhapsili M.Š. (26) iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo.

Pripadnici Centra bezbjednosti Herceg Novi su sprovedenom kriminalističkom obradom došli do sumnje da je M.Š. od 2014. godine do maja 2022. godine oštećenom licu iz Herceg Novog davao novac na zajam, ugovarajući za sebe nesrazmjernu imovinsku korist, tj. mjesečnu kamatu u iznosu od 15 do 20%.