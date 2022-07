Specijalno državno tužilaštvo, neće preduzimati krivično gonjenje u slučaju navoda premijera Dritana Abazovića, nekim članovima njegove vlade, da posjeduje po njih inkriminišuće podatke Europola, saopšteno je Pobjedi juče.

“Specijalno državno tužilaštvo neće preduzimati krivično gonjenje povodom izjava premijera, a svakako, nepristrasnim i detaljnim razmatranjem komunikacija sa aplikacije Skaj, dostavljenih od Europola i nadležnih pravosudnih organa Francuske, utvrđuje da li postoje osnovi sumnje da su službena lica bilo kod državnog organa učinila krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iz njegove stvarne nadležnosti”, rekao je Pobjedi državni tužilac i portparol Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici Vukas Radonjić.

U odgovoru na pitanje Pobjede posebno je naglasio „da su, prema Zakoniku o krivičnom postupku, službena i odgovorna lica u državnim organima, dužna da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaviještena ili za koja saznaju u vršenju svoje dužnosti, da navedu dokaze koji su im poznati i preduzmu mjere da se sačuvaju tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo, predmeti nastali izvršenjem krivičnog djela i drugi dokazi“.

Pobjeda tužilaštvo nije ni pitala hoće li preduzimati krivično gonjenje povodom izjava premijera, već hoće li reagovati, odnosno formirati predmet, što bi podrazumijevalo da ga pozovu da se izjasni kojim inkriminišućim podacima raspolaže i na koga se oni konkretno odnose.

Abazović je u četvrtak na pitanje novinara o podacima Europola naveo da to ne može da odgovori i da je za njega „sve okej“.

“Ja sam za punu transparentnost i navijam da se ta transparentnost nekako i efektuira u javnosti”, rekao je Abazović.

Premijer je u srijedu izjavio, komentarišući spor u Vladi zbog ugovora sa Crkvom Srbije, kojem su se žestoko suprotstavili potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević i šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić, da se oni koji se protive ovom ugovoru „ne plaše ‘temeljnog ugovora’ nego Europola“.

“A ako me dovedu u tu situaciju, to ću i saopštiti”, poručio je on.