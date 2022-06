Sedam osoba iz više crnogorskih opština optužilo Podgoričanku za prevaru iz podgoričkog tužilaštva ne odgovaraju na pitanja - šta je s krivičnim prijavama protiv te osobe.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dok je, zbog prevare, izdržavala kaznu rada u javnom interesu, Podgoričanka Slađana Velimirović navodno prevarila je još nekoliko osoba i ojadila ih za par stotina hiljada eura.

Novinarka je razgovarala sa njih sedam, koji tvrde da ih je ta tridesetosmogodišnjakinja prevarila za ogromne sume novca - neke za desetine, a neke za stotine hiljada eura. Podnijeli su krivične prijave. Velimirović izdržava zatvorsku kaznu, ali zbog drugog slučaja, prenose Vijesti.

Iskustvo prevarenih je, kažu, slično - predstavljala im se kao prodavac nekretnina, računovođa, broker, saradnica šeika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i ambasada u Crnoj Gori, svemoćna žena koja “u Vladu i sva ministarstva ulazi kad hoće” i “može da završi sve”...

Priču je potkrepljivala dokumentima o ulaganju, ugovorima, bankarskim garancijama, pozivnim pismima i kopijama pasoša diplomata i navodnih biznismena iz UAE.

Od žrtava je novac izvlačila i lažnim rješenjima za dug na porez za nepostojeće nekretnine, u čiju kupovinu su navodno ulagali.

Na dokumentima, ugovorima, prevodima garancija... potpisi su i pečati notarke I. K., bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, Jassim Mohammed Rafeea, jedne ambasadorke.

Notarka I. K. prije dva dana je, u telefonskom razgovoru sa novinarkom “Vijesti”, veoma neljubazno kazala da ne zna ništa o tome, dodajući da ne zna ni s kim razgovora i da je već prije tri godine bila u tužilaštvu istim povodom.

Dragan Kovačević, čiji potpis je na dijelu dokumentacije, u bjekstvu je godinama.

U ime sedmoro oštećenih - D. Vl., B. P., M. K., Lj. V., B. V., D. Vu. i A. R. advokatica Marijana Kapriš protiv Velimirovićeve podnijela je krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu.

Iz tog tužilaštva nijesu odgovorili na pitanja u kojoj fazi su predmeti fomirani nakon što je više osoba podnijelo krivične prijave protiv Velimirović, koju terete za prevaru i da li su ti predmeti objedinjeni ili u njima postupaju odvojeno, saznaju Vijesti.

Bez odgovora ostala su i pitanja koliko je ODT Podgorica zaprimilo prijava protiv Velimirović i da li je to tužilaštvo protiv nje podizalo optužnice, kao i ako jeste kada, zbog kog krivičnog djela i jesu li te optužnice rezultirale presuđenjem.

Manipulacijom do novca

Sredovječna Podgoričanka D. Vu. kaže da je zbog prevare Velimirovićeve izgubila i familiju.

Ona je za ispričala da joj je, u njenoj kancelariji, koja je bila blizu poslovnih prostorija Velimirovićeve, ta Podgoričanka predlagala zajedničko ulaganje, prenose Vijesti.

”Meni je posao dobro išao. Slađanu i njenu majku sam upoznala kroz posao. Ona je stalno nudila neka zajednička ulaganja. U početku sam odolijevala, ali je uspjela da me ubijedi da skupa počnemo posao. Navodno da kupujemo nekretnine i ulažemo novac u neke poslove u kojima je trebalo da imamo i trećeg partnera. Donosila je projekte, ugovore, garancije, pričala o dobiti”, kazala je ta Podgoričanka.

Pojašnjava da već nakon prve predaje novca Velimirovićevoj, nije moglo nazad.

”Stalno je tražila još, ubjeđujući me da će ono što sam do tada uložila da propadne ako ne dam novac. Kada bih tražila sastanak s poslovnim partnerima s kojima navodno ulažemo, nalazila je izgovore. Počela sam da pozajmljujem novac kako bih uplatila sve što traži, kada smo došli do 130.000 eura, shvatila sam da nisu čista posla i da me je nasamarila, ali bilo je kasno. Tada su počele svađe u porodici, suprug me je napustio, djeca ne pričaju sa mnom... Ona je počela da mi prijeti da će me udaviti ako joj ne dam još, jer navodno propada i njeno ulaganje”, kazala je ona.



Šeici, pečati i akcije

Isto je bilo i u slučaju Baranina A. R. kom je prikazala da je, na osnovu ulaganja u posao s njom i firmom iz Dubaija, postao suvlasnik milionski vrijedne imovine.

Njega je prevarila tokom 2017. i 2018. godine obećavši milionski vrijedne poslove. Priča da je upoznao kada mu je sa snahom došla u kuću, a potom je, uvidjevši da ima privatan biznis, pripremala teren za prevaru.

”U avgustu 2017. godine rekla mi je da ima dobar posao za mene - da kupujem akcije s firmom u kojoj radi. Slušao sam njenu priču o tome dvije godine. Dao sam joj novac, oko 40.000 eura, a ona meni potvrdu o ulaganju s voštanim pečatom firme Capital Investment iz UAE i navodnom projekcijom dobiti na 125.000 eura. Tada mi je i stigla zahvalnica, navodno iz UAE. Dostavljala mi je papire, a onda ponudila da, kao, kupujemo nekretnine na licitacijama banke. Onda je počela da mi dostavlja dopise da dugujem poreze - na prihode, na kapitalne dobitke, na promet... Kada je trebalo da bude isplata, uvijek bi se desilo nešto čudno - kretale su pare iz Dubaia, ili su oni kretali u Dubai... Uglavnom, u nekoliko mjeseci ostao sam bez 200.000 eura”, priča on.

Iako je u periodu kada je on upao u njenu zamku, u vešeraju Kliničkog centra u Podgorici izdržavala kaznu rada u javnom interesu, pričala mu je da radi reviziju najveće zdravstvene ustanove.

”Cijela njena porodica je u toj organizovanoj kriminalnoj grupi. Svi učestvuju u tome - sestre, otac, majka. Svi su nas svjesno dovodili u zabludu. Sve žrtve je poznavala makar neki period. Nije bilo šanse da se posumnja u bilo što. Slala nam je forotgrafije iz ambasada, slala je fotografije kada je potpisivan ugovor za Abu Dabi fond, s prijema... Slala mi je pozivna pisma da idem u Dubai, navodno od šeika... Imala je dobar odnos s porodicom, kupovala im namještaj, kuće. Tek sada vidim da je to bilo od našeg novca”, kazao je on.

Njega je sprečavala da podigne kredit u Investiciono-razvojnom fondu za mehanizaciju, obećavši kredit iz Abu Dabi fonda.

”Stalno je pominjala T. Đ. sudskog vještaka za engleski jezik, i slala nam je fotografije s njom kako u ponoćnim satima navodno pišu projekte... Mislim da su njih dvije skupa pravile falsifikovanu dokumentaciju kojom nas je Slađana Velimirović obmanjivala.”

Kazao je i da je, u međuvremenu, saznao za još najmanje četvoro ljudi iz Podgorice i Danilovgrada koje je prevarila za od 50.000 do 300.000 eura.

Otme novac, pa prijavljuje

Cetinjanin M. K. kaže da je upoznao preko zajedničke prijateljice i povjerovao joj da će njegov novac ulagati u kupovinu akcija. On je još ranije prijavio kotorskom tužilaštvu za prevaru od 150.000 eura.

”Niko me nije nazvao da me pita ništa. Što treba da se desi da ta žena bude osuđena na maksimalnu kaznu? Jer, prije deset ili 11 godina prevarila je B. V., a mene prije pet, evo ostale i prošle ili ove godine. Fascinantno mi je da nekome ko ima toliko prijava za prevare daju kaznu rada u javnom interesu, a onda ona i tamo uspije da prevari nekoga. Kakvu poruku šalju tim kaznama? Hoće li da nas natjeraju da uzmemo pravdu u svoje ruke?”, pitao je on.

Dodaje da je, kada je tražio svoj novac nazad, Velimirović pokušala da ga optuži za zelenašenje, a da mu je njen otac prijetio.

Advokatica Kapriš podnijela je novu prijavu u njegovo ime.

Ona je kazala da očekuje da tužilaštvo objedini sve prijave i tretira to kao organizovani kriminal.

”Slađana Velimirović je u svim ovim slučajevima pokazala jasnu namjeru da prevari ljude. Sve što se dešavalo miriše na organizovani kriminal i nadam se da će tužilaštvo ovo tako i tretirati. Na njima je teret dokazivanja toga da li je ona bila organizator ili je radila po nečijem nalogu. Nadam se da će, tokom pokrenutih postupaka sve do detalja ispitati, pa i to odakle joj pečati i zašto je, ako nemaju veze s tim, nijesu prijavljivali oni čije je pečate koristila”, kazala je Kapriš.

Varala i dok je izdržavala kaznu rada u javnom interesu

Oduzela mi je život, snagu, razboljela sam se. Pozajmljivala sam novac od rodbine, prijatelja i davala njoj za stan koji je obećala da će mi prodati, priča svoje iskustvo Lj. V.

Nju je prevarila dok je izdržavala kaznu rada u vešeraju Kliničkog centra, u kom je ta Podgoričanka i radila.

”Pričala je kako izdržava kaznu zbog nekog drugog i da je zbog toga dobila samo kaznu rada u javnom interesu. Objašnjavala nam je da je ona glavna za sve nekretnine u Crnoj Gori”, priča Lj. V.

Ona je Velimirovićevu pitala da li može da joj pronađe stan da kupi, jer su bili podstanari.

”Rekla je da može i da će mi sve srediti. Tražila je da prvo uložim 2.500 eura, a da ostalo dajem kad budem imala. Čak mi je donijela neke ključeve, navodno od stanova u Budvi i Podgorici, koje sam vidjela samo iz daleka. Rekla sam joj da mi ne trebaju dva, već jedan stan, a ona je tvrdila da na to imam pravo ulaganjem i da ne brinem. Tada je počela da traži svaki dan po dio novca, ubjeđujući me da ne mogu da povratim ni ono što sam dala, ako ne dam još. Pravila je psihološki pritisak na mene, čak sam i pozajmljivala novac”, priča Podgoričanka.

U ljeto 2020. godine ukupna cifra koju je dala bila je 26.636 eura.

”Bilo me sramota, ali sam pozajmljivala novac od rodbine moje i mog supruga, jer mi je pričala kako ako ne uplatim tog dana, momentalno gubim sve. Više nisam mogla ništa da joj dam, tražila sam novac nazad. Ona je donijela papir ovjeren potpisom i pečatom notarke I. K., a kada sam ponovo tražila svoj novac, počela je da prijeti. Poslije sam shvatila da ona kući pravi pečate”, priča ta Podgoričanka.

Za “akcije” uzela 110.000 eura

Velimirović je uspjela da prevari i Podgoričanina M. P., koji je novinarki pokazao uplatnice na iznos od oko 110.000 eura, koliko joj je i dao za kupovinu akcija, prenose Vijesti.

Upoznao je negdje 2018. godine, nakon što je od njega kupila automobil, koji je prodavao preko oglasa.

”Pozvala me poslije 20 dana da dođem kod nje u City kvart. Pošao sam, a onda mi je izložila plan da kupujem akcije s njom i da od 5.000 zaradim 17.000 eura. Rekao sam joj da me to ne zanima, ali je bila navalentna. Zvala nas je na slavu da to sve izgleda čisto, a onda ponovila ponudu. Ispričao sam ženi i drugu, oni su rekli da pokušam. Išli su i oni sa mnom kod nje”, priča on dok pokazuje uplatnice na 109.800 eura i ugovor o zajedničkom poslovanju i ulaganju.

On ističe da je, kada je “uložio” 30.000 eura, a vidio da nema novca, već samo dobit na papiru koji pokazuje, tražio svoj novac nazad.

”Stalno je pričala da broje pare, pokazivala ‘dokaze’ da je novac u sefu u banci, swiftove kojima je garantovala da će me isplatiti ako to ne učine Arapi... Davala ključeve od stanova, džipova...koje je samo pokazivala da kao znamo gdje su. Slala nas je do Beograda da nas kao provjeri imamo li bezbjednosne smetnje da idemo u Dubai, slala nam lažna garatna pisma i pozive... Na kraju sam morao da prodam kuću, do toga me dovela”, priča on.

Tvrdi da s njom rade sudski tumač za engleski jezik T. Đ. i taksistkinja istih inicijala, kao i svi članovi porodice.

”Njen otac je pokušao da me isprovocira da ga napadnem i doveo nekog da snima to, nisam nasio... Napravila mi je probleme u porodici, došli smo pred razvod, roditelji su mi se razboljeli... Treba li još nekome ovo da naprave?”, pitao je on.

Tuđe pazare uplaćivala na svoje ime

Preduzetnica B. V. upoznala je Slađanu Velimirović kada je otvarala firmu - te usluge radilo joj je njeno preduzeće, koji su joj i vodili knjige.

Tek nakon godinu uvidjela je da Velimirovićeva nije uplatila nijedan iznos koji joj je predala kako bi uplatila pazare. U međuvremenu, na prevaru joj je uzela i oko 30.000 eura.

"Moj posao je išao dobro. Ona je godinu i četiri mjeseca dolazila za pazare i kao uplaćivala ih, a u stvari nije ni cent. Tri puta sam davala novac za prilaz objektu, i ja se oko toga nisam baktala, jer sam mislila da to radi onako kako treba. Negdje početkom ljeta pomenula sam joj da ću podići 1.500 eura kredita koje mi trebaju za sina, rekla je nemoj to da radiš, majka ima povoljne kredite, ona će ti biti žirant. Rekla sam joj da mi ne treba, jer firma dobro posluje i da neću ni podizati kredit. Nakon par dana zvala me njena majka da joj vratim 1.500 eura, jer je tražila kredit za mene, na svoje ime i toliko je morala da da. Počeo je pakao", kazala je on.

Prevaru je otkrila kasnije, kada je i vidjela da ni pazari nijesu uplaćivani. Firmu je morala da zatvori, a kada je pokušala da povrati svoj novac, Velimirovićeva je opet prevarila.

"Rekla mi je da će mi uplatiti novac. Na vratima radnje zakačila mi je uplatnicu, a potom me pozvala da kaže da idem u banku s tom uplatnicom. Pošla sam u banku, na uplatnici je pisalo 7.300 eura. Umjesto toga, s njenog računa bilo mi je prebačeno samo 7,30 eura", priča ta Podgoričanka, dodajući da je nakon toga potražila, ali da se Velimirovićeva "pretvorila u zvijer".

"Urlala je da nema para, a onda me zvala njena majka da mi prijeti kako će njen suprug Miško da me prebije. Oni izluđuju ljude, tjeraju da neko nešto napravi, ali ja sam rekla sebi - ne", kazala je ona.

Njena sugrađanka, prodavačica D. Vl. koja je samohrana majka, Velimirovićevu je upoznala na kasi, u marketu u kom je radila. Priča da je Slađana bila njihova stalna mušterija, uvijek ljubazna, brižljiva i dotjerana.

"Svakog dana bi malo ćaskala s nama, prićala kako prodaje stanove, kupuje, posreduje. Rekla sam joj da sam samohrana majka koja je i podstanar. Tada sam upala u njenu klopku. Dala sam joj oko 12.000 eura, sve je slagala i prevarila me. Prolazim pakao zbog nje", kazala je ona.