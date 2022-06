Službenici Uprave policije su u Podgorici lišili slobode Z.H. (47) i H.T. (23), obje iz Podgorice, zbog sumnje da su izvršile krivično djelo trgovina ljudima na štetu tri maloljetna djeteta starosti od dvije do pet godina.

One su, sumnja se, od početka godine do 18. maja 2022. godine, u kontinuitetu, upotrebom sile i prijetnje koristile svoje maloljetne unuke, odnosno svoju maloljetnu djecu u cilju prinudnog rada i prosjačenja.

Osumnjičene su dovodile djecu ispred ulaznih vrata jednog marketa, gdje su djeca prosila novac od kupaca i prolaznika, a zatim su taj prikupljeni novac predavala osumnjičenima koji su one trošile za lične potrebe.