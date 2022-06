U podgoričkom Višem sudu saslušanjem svjedoka nastavljeno je suđenje Budimiru i Marini Krstović. Podsjećamo njima se sudi zbog 1,200 kilograma kokaina koji je pronađen u tovaru banana koje su poručene za njihovu firmu.

Serđo Elezović, inspektor u Odsjeku za borbu protiv krijumčarenja drogama, kazao je u svojstvu svjedoka da Marina i Budimir Krstović nisu bili pod mjerama tajnog nadzora i da nisu bili predmet interesovanja jer nisu bili osumnjičeni. Precizirao je da je to bila procjena Sektora koji je vodio akciju i da je on bio upoznat sa svime od počletka do kraja.



"Oni nisu bili sumnjivi i ako smo znali da su oni poručili banane, to je bila naša procjena. Upali smo u magacin kada više nismo vizuelno imali nadzor nad kontejnerom. Nismo mogli da sačekamo pola sata, sat, dva da vidimo da li bi oni prijavili da je u tovaru kokain jer nismo poznavali taj prostora nismo znali šta se dešava unutra..Bili smo u grupe 2,3 kilometra od magacina i nismo dugo mogli ostati tu neprimjećeni jer je naseljeno...",kazao je između ostalog Elezović na pitanje sudije Vesne Kovačević da li smatra da su prekinuli upadom akciju ili da su postupili po planu, prenosi Dan.