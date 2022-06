U podgoričkom Višem sudu saslušanjema vd načelnice Odsjeka za borbu protiv krijumčarenja droga Biljane Knežević i saslušanjem sudskog tumača za španski jezik, nastavljeno je suđenje Budimiru i Marini Krstović.

Izvor: Twitter/Uprava policije

Sudski tumač za španski jezik kazala je danas pred sudijom Vesnom Kovačević, da je dio poruka koje su na engleskom jeziku proizvoljno prevela i ako nije tumač tog jezika i da se izvinjava ako je nekome time nanijela štetu.

Odbrana je sudu ukazala na netačan prevod tri poruke sa engleskog jezika za koje pečatom garantuje upravo tumač za španski jezik. Takođe odbrana je navela da nije bila upoznata sa naredbom za prevod i ako je dala zahtjev da bude od strane tužilaštva upoznata sa svim istražnim radnjama.

Odbrana nije imali primjedbe na prevod sa španskog već samo sa engleskog za šta tumač nije ni ovlašćen. Posebno su naglasili sporno prevedenu komunikaciju sa engleskog a na kojoj se, kako tvrde, i zasniva optužnica.

"Od 25. strane, sve muke tu počinju. Đe je ona prevela sa engleskog..",ukazao je advokat Dragoljub Đukanović.

Sporan i poizvoljan prevod sudskog tumača, koji je i sam to priznao, između ostalog glasi: "izgleda da će 29. nedelje brod zaobići luku, očekuj nevolje tamo".

"Ja sam proizvoljno to prevela. Izvinjavam se ako sam nekome nanijela štetu. Grize me savjest. Nisam znala da je to ime luke..znate svi znamo engleski.....Ja sam mejlom dovila materijal za prevođenje, obiman...Obrisala sam mejlove nedavno.....Tu sam grešna, nisam trebala engleski prevodit", kazao je sudski tumač nakon reagovanja advokata odbrane , prenosi Dan.

Advokat Stefan Jovanović je nakon priznanja sudskog tumača naveo da je ovo "proizvoljna optužca, zasnovana na proizvoljnom prevodu". Radi se o komunikaciji Marine Krstović, ćerke Budimira Krstovića, sa vlasnikom firme u Ekvadoru, na aplikaciji WhatsApp.

Sudija Kovačević je izdala ovom sudkom tumaču naredbu za novo prevođenje uz naglasak da se prevede samo komunikacija sa španskog jezika jer već postoji tumač za engleski i na njegov prevod odbrana nije imala primjedbe.

Krstovići su optuženi za švec 1.206 kilograma kokaina.