Beranac Marko Zekić fizički se sukobio sa Nemanjom Prelevićem u podgoričkom lokalu “Garden” nakon čega je donio odluku da ga ubije, pa je o tome obavijestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao.

To piše u optužnici protiv Zekića i još osam osoba, koji se terete za smrt Prelevića i Danila Pekovića.



Dvostruko ubistvo na Veruši dogodilo se 17. oktobra 2020. godine, u mjestu Uvač.



Ta kriminalna grupa “pala” je zbog “provaljene” komunikacije koju su održavali putem kriptovane Skaj aplikacije, preko koje su i planirali zločin.

Navodi se u to obrazloženju tužilačkog akta napisanog na više od 50 strana, a čija validnost tek treba da bude razmatrana u podgoričkom Višem sudu.

O sukobu koji je imao u lokalu “Garden”, Zekić je, prema dostavljenim dokazima iz Francuske, putem Skaj aplikacije obavijestio ostale optužene i saopštio im da je donio odluku da ubije Prelevića.

”Iz daljih komunikacija od 05.08.2020. godine, Zekić saopštava da je donio odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu ‘Garden’. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mjesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazu kuća oštećenog”, piše u obrazloženju optužnice.

Već dan kasnije, optuženi su, navodi se, počeli između sebe razmjenjivati fotografije ulice gdje je stanovao Prelević.

”Upravo Zekić okrivljenom Ivanović Branislavu šalje fotografiju kao i glasovne poruke iz kojih se jasno da zaključiti da su pravili planove u vezi sa praćenjem pokojnog Prelevića, kao i utvrđivanje njegovih navika, odnosno kretanje, mjesta boravka i drugo. Predmetne komunikacije u vezi planiranja likvidiranja Prelevića nastavljene su i u narednim danima”.

U optužnici se potom citira Zekićeva komunikacija: “Samo ono da potvrdimo, da je tamo kući ovaj brate... Da to potvrdimo da bude sigurno i to je posle maltene završena stvar, jer ono tamo je bogom dano za akciju, tako da brate da ako sve ovo bude k’o što imamo u najavi, biće brzo kompletiran ovaj smrad”, glasovna je poruka koju je Zekić uputio članovima kriminalne grupe.

U nerednoj komunikaciji Zekić jasno opisuje tuču koju je imao sa Preleviće, pa ga i imenuje u jednoj poruci... Tokom avgusta 2020. godine, Zekić je očigledno došao do novih informacija te identifikovao i drugu osobu - Pekovića, čiju sliku šalje ostalim optuženima.

Iz komunikacija koje je Zekić imao sa Draganom Biletićem, jasno je da su okrivljeni pratili Bajčetu i Banovića, koji su prisustvovali tuči.

Navodi se da Zekić stavlja do znanja Nenadu Miličiću da je imao tuču i traži od njega da isprati Prelevića - saopštavajući mu koja vozila koristi žrtva. Navodi se da se on interesovao i za svjedoka Marinka Banovića. Potom daje instrukcije Miličiću da pripremi vozilo za izvršenje zločina.

”Pa mislim brate, zato što kada se ono nazad zatamni, ona šoferšajbna i ona stakla, onda može neko da se na zadnji sic zavuče i sjedi iz nje i gleda, razumiješ? Ako nam za to bude trebalo, ako ne budemo ovo ovamo, pošto ćemo nešto da dižemo eksplozivom”, prema tvrdnjama istražitelja jasno ukazuje da se pripremaju za izvršenje krivičnog djela.

Zekić 12. avgusta komunicira i sa Milašinovićem i daje mu instrukcije kako da priđe Preleviću, kako bi ga doveo na prethodno dogovorenu lokaciju gdje bi ga ubili.

”Brate, znaš šta sam mislio, obavezno da vidiš da ga navedeš da odete do Bara, da pogleda to znaš i onda mu kažeš - brate, mora da se časti ovaj momak što donosi, tamo, ovamo da mu mi napravimo rezervnu priču što se tiče robe kada bude dolazila i to, da mi tu možemo onda da ga zamotavamo kako mi oćemo, kapiraš, oko dobačaja? I da ga opustiš do dolje, ako ga povedeš sa tobom do dolje, ti si već na konja, ti do dolje kad ga dovatiš i kad mu zamotaš glavu on je poslije naš iz jedan u jedan”.

U nastavku komunikacije Zekić komentariše da bi trebalo da odvoje Prelevića, kako ne bi bio sa nekim drugim: “Pa da moramo obojicu”.

Prema dokazima, 14. avgusta, Milašinović i Zekić nastavili su komunikaciju u vezi sa ubistvom Prelevića. Zekić tada ponovo spominje tuču u “Garedenu”, koja je, ocjenjuje tužilaštvo, i uzrok plana da se ubije Prelević.

”Ma ne smeta meni ova tuča, nego sve ovo kako se izdešavalo i njihov pokušaj mafijanja u početku. Zato ću da im je.em majku! Putuj igumane i ne misli na manastir”, kazao je Zekić, piše u optužnici.

Iz komunikacija tokom avgusta komentarišu da je njihova meta na Žabljaku, pa Zekić obavještava Mihailovića: “Ovaj smrad nije silazio sa Žabljaka danas... Čekamo brate, ako ne mrak i automat da rade”, navodi se u obrazloženju optužnice.

Tokom narednog perioda nastavljena je komunikacija između Prelevića i Milašinovića, a žrtva obavještava okrivljenog da je 12. septembra krenuo sa porodicom na Verušu. Tu prepisku Milašinović je proslijedio Zekiću.

Prema optužnici, Zekić je tokom 2020. formirao kriminalnu grupu, čiji su pripadnici postali Miomir Ž. Đukić, Dragan Z. Biletić, Vasilije M. Đukić, Mirčeta M. Mihajlović, Nenad M. Miličić i Branislav S. Ivanović, Goran M. Milašinović i Dragan Tarić.

Tužilac Čađenović, Berance Zekića i Đukića tereti i da su 18. novembra 2021. godine u Beranama pokušali da ubiju sugrađane Kenana Sujkovića, Ismeta Sukovića i Mirze Kastra.





Duška Peković, majka ubijenog Danila Pekovića, kazala je da je za smrt sina saznala preko portala, prenose Vijesti.

To je dio izjave date istražiteljima u fazi trajanja istražnog postupka.

Istražiteljima je pojasnila da je njen sin bio u zatvoru zbog nedozvoljenog nošenja oružja, a da je nakon izlaska većinu vremena provodio kući gdje se brinuo o svojoj maloljetnoj sestri, ali da joj je uvijek skretao pažnju da bude obazriva kada izlazi i obrati pažnju da li je neko prati. Nikada joj, tvrdi, nije rekao zbog čega.

Ispričala je da nema nikakva saznanja o zločinu koji se dogodio na Veruši i da joj nijesu poznate osobe koje se terete za zločin, ali da nije ni poznavala ubijenog Nemanju Prelevića.

Istražiteljima je rekla da njen sin nikada nije pominjao Prelevića, kao i da joj nije poznato šta su njih dvojica radila na Veruši.

Aleksandra Prelević: Imao je sukob sa Zekićem

Aleksandra Prelević, supruga ubijenog Nemanje, ispričala je da je njen muž držao prodavnicu mobilnih telefona u Siti kvartu i da nema neposrednih saznanja u vezi sa događajima u kojima je stradao.

Rekla je da joj je poznato da je nekoliko mjeseci prije tragičnog događaja njen suprug imao fizički sukob sa Markom Zekićem u neposrednoj blizini lokala “Garden” u Podgorici.

O tom sukobu saznala je, tvrdi, od supruga koji je “nakon toga imao određenu dozu straha jer je čuo da je Zekić opasan momak i spreman na sve”.

Dodaje i da je prije ubistva njen suprug imao incidentnu situaciju sa momcima koji su ga tražili, ali ne može da tvrdi da je to bilo zbog sukoba sa Zekićem.





Vladimir Bajčeta istražitejima je ispričao i o sukobu koji je Prelević imao sa Zekićem - pojasnio je da je ljeta 2020. godine sjedio u bašti lokala “Garden” sa Prelevićem i kumom Marinkom Banovićem.

Za stolom, kaže, koji je bio iza njegovih leđa, sjedio je sam jedan momak.

”U jednom momentu Prelević je ustao sa stolice i obratio se tom momku riječima: ‘Što me gledaš’”.

Nakon toga, svjedok tvrdi da je zajedno sa Banovićem razdvojio tog momaka i da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta....

Banović je, međutim, tokom saslušanja tvrdio da je ipak bilo fizičkog sukoba.

”Objašnjava da se sa pokojnim Prelevićem nije intenzivno družio u smislu da su bili nerazdvoji drugovi, ali su često pili kafu u naznačenom lokalu. Navodi da je jedne prilike bio u društvu sa pokojnim Prelevićem i Bajčetom te da je za drugim stolom sjedio jedan momak, koji je po njihovom mišljenju često intenzivno gledao u njegovom pravcu. U jedom momentu taj momak je tražio od svjedoka Banovića da dođe do njega na šta on nije reagovao, ali je od stola za kojim su sjedjeli ustao pokojni Prelević i pošao ka ovom momku te da je tu došlo do fizičkog kontakta između njih, a svjedok navodi da je možda došlo i do razmjene udaraca. U daljem pojašnjava da su on i Bajčeta odmah ustali i razdvojili ova lica”, navodi se u obrazloženju optužnice, prenose Vijesti.