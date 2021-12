Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana M.M, V.Đ, D.B. i N.M. za koje se sumnja su učestvovali u dvostrukom ubistvu na Veruši iz 2020. godine, kada su ubijeni Nemanja Prelević i Danilo Peković, pišu Dnevne novine.

Među osumnjičenima za učestvovanje u dvostrukom ubistvu su i ranije uhapšeni Beranac M.Đ. (32) i Baranin G.M. (42). Osumnjičeni da je direktni izvršilac dvostrukog ubistva je M.Z. (30), koji je u bjekstvu i koji je krivično djelo počinio iz osvete, kao i Užičanin D.T. (29), za kojeg se sumnja da je dio ove kriminalne grupe, navode Dnevne novine.

Svim osumnjičenim na teret se stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se M.Z., N.M. M.Đ., stavljana teret i krivično djelo teško ubistvo. M.Đ. i M.Z. se takođe terete i za pokušaj ubistva Ismeta Sujkovića, Kenana Sujkovića i Mirze Kastrate.

Prelević i Peković su u noći 18. oktobra 2020. godine pronađeni mrtvi na Veruši, ubijeni su iz vatrenog oružja u vikendici. Tijelo jednog od njih pronađeno je na samom pragu vikendice. Sumnja se da su Prelević i Peković dva dana ranije otišli na pomenutu lokaciju i da nijesu ubijeni istog dana kad su pronađeni. Pošto se nijesu javljali kući, Prelevićeva supruga je pozvala komšiju da pođe do vikendice i pogleda o čemu se radi. On je potom otišao do vikendice, gdje je pronašao ubijene Prelevića i Pekovića, zaključuju Dnevne novine.