Novi detalji u slučaju Vesne Medenice.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Uhapšena bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osumnjičena je da je, navodno, u najmanje dva slučaja uticala da sudije tog suda donesu odluku, za šta je njen sin Miloš dobio oko 300.000 eura, piše Vijesti.

Navodno, riječ je o dvije revizije na osnovu kojih su oni u čiji predmet se umiješala bili u plusu za 400.000 i 600.000 eura.

Kako su rekli izvori Vijesti Miloš Medenica za tu uslugu je tražio 30 odsto dobiti.

Da podsjetimo, sinoć je Vesni Medenici, policajcu Miloradu Medenici, Luki Bakoču, Vasiliju Petroviću i službenici Uprave prihoda i carina Ivani Kovačević sinoć je određen pritvor do 30 dana.

Takvu odluku sutkinja za istragu Višeg suda Suzana Mugoša donijela je nakon šestočasovnog vijećanja.

Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović, najavio je da će se žaliti na odluku sudije za istragu.

Isto će uraditi i branilac Petrovića, advokat Danilo Mićović.

"Po rješenjima sudije za istragu svi osumnjičeni su upućeni u Istražni zatvor u Spužu. Određenim im je pritvor do 30 dana, po pritvorskom osnovu da bi eventualnim boravkom na slobodi uticali na svjedoke. U ime moje branjenice izjaviću žalbu na rješenje sudije", rekao je advokat Begović.

Svjedok saradnik?

Specijalni tužioci u istrazi protiv kriminalne grupe okupljene oko Vesne Medenice i njenog sina Miloša imaju dva svjedoka saradnika.

Prema nezvaničnim informacijama taj status imaju M. P. i njegov brat od strica B. P. iz Zete koji su se nagodili sa specijalnim tužiocima da priznaju krivicu.

Ni ta informacija nije zvanično saopštena iz Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije.

Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović kazao je da nema saznanja o tome da bilo koji svjedok ima povlašćeni status.

Iz SDT-a nezvanično je rečeno da će narednih dana odlučiti o statusu braće P. odnosno, da li će oni samo potpisati sporazumno priznanje krivice, ili će im biti dodijeljen status svjedoka saradnika.

Revizije

Sagovornik upućen u istragu objasnio je da je Medenica, "uz kafu" sudijama govorila kakve odluke treba donijeti u revizijama sudskih presuda za koje se interesovao njen sin.

"Dva imena se ponavljaju, ali pitanje je da li su oni ubrzavali odluke zbog toga što se za njih interesovala Medenica, ili su znali šta rade", rekao je izvor..

Tajna da li je Vesna pisala preko Sky aplikacije

Advokat Zdravko Begović rekao je juče da bi povrijedio obavezu čuvanja tajnosti postupka odgovorom na pitanje da li je i Vesna Medenica komunicirala preko kriptovane "Sky" aplikacije, dodajući da je to pitanje postavljeno i tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu.

On je rekao i da bi Medenica, da je to htjela, do sada uticala na svjedoke.

"Da je htjela da utiče, ona je to mogla da uradi, ili da je imala bilo kakvu potrebu", rekao je on, dodajući da je to mogla da učini i u prethodnih deset dana.