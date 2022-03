Tridesettrogodišnji Rožajac N.J., osumnjičen da je prije tri dana upao u kuću sugrađanke M.K.(56) i pretukao je, odgovaraće samo za nasilničko ponašanje, iako je žena navodno pretrpjela teške tjelesne povrede

Isto krivično djelo, izvršeno putem pomaganja, na teret se stavlja i njegovom rođaku V.H. (18), navode Vijesti.

Za to što su pedesetšestogodišnjakinju napali u njenoj kući nasilnici ne mogu posebno odgovarati, jer u crnogorskom zakonodavstvu nije normirano krivično djelo koje bi tretiralo upad na nečiji posjed.

Komentarišući slučaj, advokat Zoran Piperović za Vijesti je rekao da prilikom kvalifikacije krivičnog djela tužilac mora apostrofirati nanošenje teških tjelesnih povreda, ukoliko ih ima.

”Ako je u konkretnom slučaju tužilac kvalifikovao to kao nasilničko ponašanje, a nekom licu je tom prilikom nanesena i teška tjelesna povreda, onda se krivično djelo - teška tjelesna povreda ne smije preskočiti. Čak tužilac treba da apostrofira to krivično djelo i da zbog ponašanja tretira način nastanka teške tjelesne povrede, a nikako golo krivično djelo nasilničko ponašanje”, rekao je on za Vijesti.

Dugogodišnji advokat ističe da u konkretnom slučaju okolnosti čine to krivično djelo težim.

”Okolnosti pod kojima je nastalo nanošenje teških tjelesnih povreda, u kući oštećene, čini to krivično djelo težim, jer je učinjeno pod specifičnim okolnostima i na specifican način. Makar kako sam saznao iz medija...”.

Veliju sumnjiče da je 4. marta, nešto poslije podneva, odvezao Nijaza do sela Kalači, parkirao automobil ispred porodične kuće Kalača, sačekao da tridesettrogodišnjak pretuče sugrađanku koja je bila sama u kući, a potom ga odvezao.

To je i priznao pred rožajskim policajcima, koji su ga uhapsili nedugo nakon napada.

Osnovni državni tužilac Aldin Kalač nakon saslušanja odredio mu je zadržavanje do 72 sata, zbog sumnje da je putem pomaganja izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje iz člana 399 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), ističu Vijesti.

ZKP propisuje da će se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina kazniti onaj ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem, ugrozi spokojstvo građana ili remeti javni red i mir, ukoliko je to izvršeno u grupi ili je nekom licu nanesena laka tjelesna povreda ili je došlo do teškogponižavanja građana.

Žena teško povrijeđena

Šezdesetpetogodišnji R.K. za Vijesti je ispričao da je njegova supruga sa teškim tjelesnim povredama hospitalizovana na hirurškom odjeljenju Opšte bolnice u Beranama.

Ipak, prema saznanjima Vijesti iz Uprave policije, osumnjičenima se ne stavlja na teret izvršenje krivičnog djela nanošenje teških tjelesnih povreda.

R.K. je ispričao da su mu suprugu pretukli kada je sa sinom otišao do grada:

”To je bilo negdje oko 12.40 časova. Dvojica mladića su nas dobro propratili i u momentu kada je bila sama, jedan od njih je upao i teško je pretukao, dok je drugi čekao u vozilu”.

Kazao je i da je odmah zvao hitnu pomoć i policiju, a da je policija, dok su njegovo suprugu prebacivali u bolnicu, uspjela da uđe u trag napadačima.

Iz rožajske policije Vijestima je rečeno da su uhapsili osamnaestogodišnjaka, a da je u bjekstvu njegov rođak, kojeg sumnjiče da je pretukao sugrađanku.

N.H. kao napadača, identifikovala je i pretučena M.K. kojoj su inspektori pokazali njegovu fotografiju.

On nije još uvijek uhapšen.

Policija tvrdi i da su operativnim radom uspjeli da saznaju da je batine “naručio” bivši zet, koji živi u Njemačkoj:

”I da je za to unajmio dvojicu momaka iz Rožaja”, rekao je sagovornik Vijesti iz policije.

Isti izvor Vijesti pojasnio je da napadači iz kuće žrtve nisu ništa ukrali.

Povredu tuđeg posjeda normirati kao posebno krivično djelo

Ukoliko bi upad na tuđi posjed bio normiran zakonom kao posebno krivično djelo, a radnje vlasnika da se odbrani bile krivično-pravno benificirane, to bi odvratilo veliki broj izvršilaca krivičnih djela, naglasio je advokat Piperović.

Odgovarajući Vijestima na pitanje da li je moguće normirati posebno krivično djelo koje bi tretiralo tu problematiku, on je kazao da se to može učiniti za manje pola sata.

”Naš zakonodavac nije normirao kao posebno izvršenje nekog krivičnog dijela upadom na tuđi posjed ili stan i kroz tu normu dao gramatičko određenje u tekstu zakona što sve može da učini vlasnik posjeda i/ili stana u toj situaciji, a da njegove radnje budu krivično pravno beneficirane. Zapad to poznaje odavno, posebno Amerika, i tu su, pravno, stvari potpuno jasne”.

Piperović ističe da to odvaraća veliki broj potencijalnih počinilaca, da upadaju ljudima u kuće i stanove, vrše zvjerstva, uz ubistva, otimanje tuđih pokretnih stvari.

”Sada je situacija takva da onaj ko je vlasnik stana ili kuće ne može da upotrijebi silu, a da za to krivično ne odgovara. Jedno bi bila, recimo, nužna odbrana, ali to je institut koji se primjenuje svakako, kada se steknu određene okolnosti kod krivičnih djela protiv života i tijela. Treba normirati posebno krivično djelo da bi se sve ovo što se sada desilo u rožajskom selu Kalači preduprijedilo, dati mu naziv i u propisanoj proceduri, u tom dijelu, u Skupštini izmjeniti Krivični zakonik”.

Advokat dodaje da je pravna tehnika za izmjene KZ-a poznata:

”I to krivično djelo može se, bez pretjerivanja, sročiti za manje od pola sata. Znam da će možda nekome ovo da izgleda pretenciozno, ali je to tako”, zaključuje on za Vijesti.