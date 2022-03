Uprava prihoda i carina (UPC) će, u narednih 48 sati, podnijeti nadležnom tužiocu krivičnu prijavu zbog krađe 238 paketa cigareta.

Izvor: MONDO

Iz UPC su saopštili da je nestanak cigareta, ukupnih uvoznih dažbina u iznosu od preko 223 hiljade EUR, konstatovan u srijedu.

Kako su naveli, krivična prijava biće podnešena protiv svih potencijalno odgovornih u UPC, zatim i ostalih državnih organa i njihovih odgovornih lica, počev od Luke Bar, lučkog obezbjeđenja i Operatora Slobodne zone, vlasnika i odgovornog lica Montenegro duvan comerc-a iz Mojkovca.

Iz UPC su kazali da će krivična prijava biti podnijeta i protiv Optimum Company iz Bara i njegovih djelova društva - carinski punkt Dračenovac, Rožajem i kancelarija Dolac Berane, kao zastupnika kompanije Montenegro duvan comerc iz Mojkovca.

Krivična prijava, kako su rekli, biće podnešena zbog krivičnih djela zloutreba službenog položaja i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Iz UPC su kazali da će krivična prijava biti podnijeta protiv Montenegro duvan comerc-a iz Mojkovca, pored činjenice što su nestali cigari njihovo vlasništvo.

"Nakon što je iz skladišta u slobodne carinske zone Luke Bar, koje je u vlasništvu Montenegro duvan comerc-a, ukradeno 11.349 paketa cigareta, i nakon što se UPC zvaničnim aktom obratila zastupniku te kompanije, niko iz tih pravnih lica se nije obratio UPC- PJ Carinarnica Bar", kaže se u saopštenju.

Navodi se da niko od tih pravnih lica i ovlašćenih zakonskih predstavnika u njima nije podnio krivične prijave protiv NN lica nadležnom tužilaštvu.

Iz UPC su kazali da je nevjerovatna pojava da toliko vremena prođe od krađe, a da se vlasnik ne oglasi.

Kako su naveli, nakon najnovije krađe od 238 paketa, niko iz tih kompanija i od njihovih ovlašćenih lica se nije obratio, prijavio nestanak cigara ili štetu.

"To nesumnjivo pojašnjava pojavu da se cigarete iznose – kradu, uz saglasnost vlasnika, kako ne bi bile podvrgnute obavezi plaćanja utvrđenog iznosa carinskih i drugih naknada u skladu sa propisima, i kako bi, kao carinski dužnik robu plasirao na sivo tržište bez prethodno uplaćenih carinskih dažbina", kaže se u saopštenju.

Iz UPC su rekli da će protiv odgovornih lica u Luci Bar i Operatora Slobodne zone i skladišta biti podnešene krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

Kako su kazali, razlog je što ta pravna lica upravljaju zonom i skladištima u njoj, propisuju i obezbjeđuju red u zoni i skladištu, uključujući i režim ulazaka i izlazaka iz zone, utvrđuju i sprovode bezbjedonosne mjere i zaključuju i potpisuju ugovore sa korisnicima zone.

"Odbijajući da postupi u skladu sa Carinskim zakonom, a shodno aktu UPC kojim je naloženo da se roba, koja je preostala nakon krađe 8. februara u skladištu korisnika zone Montenegro duvan comerc-a u Slobodnoj zoni Luke Bar, izmjesti pod carinski nadzor na bezbjednije mjesto, u neko od skladišta u vlasništvu Luke Bar, predstavnici Luke Bar postupili su suprotno odredbama Zakona o Slobodnim zonama", kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz UPC, oni su u skladištu korisnika zone Montenegro duvan comerc-a ostavili vrijednu akciznu robu i pored saznanja da objekat nije u skladu sa zakonom obezbijeđen i osvijetljen i da je iz objekta ukradeno 11.349 paketa cigareta, čime je budžetu nanijeta šteta od oko 10,5 miliona EUR, a sada dodatno 223 hiljade EUR.

"Luka Bar i Port of Adria, ne omogućavajući sprovođenje mjera carinskog nadzora na propisan način nad robom u skladištu, direktno su prouzrokovali da i pored napora UPC, roba iz skladišta Montenegro duvan comerc-a bude otuđena na nezakonit način", kaže se u saopštenju.

UPC će, kako su poručili, intenzivno raditi na prikupljanju svih relevantnih činjenica i dokaza u okviru svojih nadležnosti, nakon čega će sagledati mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv još nekih osoba.

Iz UPC su rekli da podržavaju ono što je kazao ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović.

"Ali ne može Specijalno državno tužilaštvo da krene u istragu protiv NN lica za krađe prije nego što mi, strješine organa, ne targetiramo pojedince iz sopstvenih redova i to, ne samo one koji danas obavljaju posao u tim upravama, već i one koji su to radili unazad 15, 20 godina", kaže se u saopštenju.