Povodom posljednje krađe cigareta u Luci Bar, suspendovano je osam carinskih službenika PJ Carinarnice Bar.

Izvor: MONDO

Protiv njih je podnijet Predlog za pokretanje disciplinskog postupka u cilju utvrđivanja pojedinačnih odgovornosti zbog štete pričinjene budžetu Crne Gore - procijenjene na blizu 11 miliona eura koja je direktna posljedica ove krađe, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina.

Iz ove institucije navode da preduzimaju sve mjere i radnje radi sprovođenaja carinskih i drugih propisa, koji se primjenjuju na robu koja je pod carinskim nadzorom, za sve robe koje na legalan i zakonit način ulaze ili izlaze iz Slobodne Carinske zone Bar.

Konkretno, objašnjavaju, već u prvoj polovini decembra 2021. godine, službenicima carinske ispostave Slobodna zona Bar naložena je, poslije dugog niza godina, neposredna kontrola unosa i iznosa roba na glavnoj kapiji Slobodne Carinske zone Luke, a sve u cilju prevencije i eliminisanja nezakonitih pojava.

"Ovo je bio prvi korak u pravcu povećanja pozornosti i preventivnih djelovanja, da u okviru svojih kapaciteta i nadležnosti spriječimo eventualna nezakonita dešavanja. Korisnicima koji su imali odobrenje za promet duvanskim proizvodima u SCZ Luka Bar 1.1.2022. godine prestao je status aktivnih korisnika, shodno Odluci Vlade Crne Gore o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritorije SCZ luka Bar i u skladu sa Instrukcijom Uprave prihoda i carina od 5.1.2022. godine otpočeo je postupak ukidanja ranije odobrenih evidencija", navode iz Uprave.

Za konktretno skladište iz kojeg je u dužem vremenskom periodu kradeno, i na kraju ukupno ukradeno 11.349 paketa cigareta, različitih brendova, ističu da se tretira s dodatnom pažnjom ovog organa.

"Na kapiji predmetnog skladišta, u cilju dodatnog obezbjeđivanja robe u privatnom skladištu, postavljeno je, dana 1.1.2022. godine, carinsko obilježje – carinska plomba A379841, a u skladu sa članom 38 Zakona o carinskoj službi. Iz navedenog skladišta ukradeno je 11.349 paketa (u nekoliko navrata) u periodu od 28.12.2021. godine do 2.2.2022. godine. Krađa cigareta je trajala u kontinuitetu, indikativno, samo u jednoj smjeni, a to govori da je krađa imala ozbiljne oblike organizovanosti, što će se dokazati u postupku kod nadležnih organa. Naš odgovor vam je poznat. To je, suspenzija osam službenika do utvrđivanja pojedinačne odgovornosti svakog od njih", ističu iz Uprave.

Kako su dodali, ukradena količina od 11.349 paketa, nije bila u postupku dozvoljenog carinskog postupanja ili upotrebe robe.

"Vjerujemo, da je ovo odraz pojedinaca među velikom većinom u UPC profesionalnih, carinskih službenika od integriteta, zbog čega ne treba imputirati kolektivnu odgovornost Upravi prihoda i carina", poručili su oni.

Dalje navode da su nadležnosti UPC jasne, ali su im i ograničeni kapaciteti.

"I pored toga, uložićemo sve napore da se ovi slučajevi ne ponove. Takođe, na raspolaganju smo svim državnim organima za sve oblike buduće saradnju", zaključili su iz Uprave prihoda i carina.