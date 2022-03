Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović oglasio se povodom najnovije krađe cigareta iz carinske zone Luke Bar , pozivajući SDT i novog glavnog specijalnog tužioca da pokrenu sveobuhvatnu istragu

Istraga bi, kako je rekao, mogla početi od njega pa sve do vrha Uprave prihoda i carina, Uprave policije i same Vlade.



"Ovaj kontinuitet i javašluk govore zasigurno da ovdje postoji duboko razgranat kriminalni sistem. Ovo je rušenje kredibiliteta države i dokaz da postoje rupe u institucijama. Takođe, i prilika za novog glavnog specijalnog tužioca i njegov tim da, u saradnji sa svim organima, dođu do istine" zaključio je Sekulović.