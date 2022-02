Tužiteljka Tanja Čolan Deretić podigla je optužnicu protiv Podgoričanina I.L. (49) koji je u novembru prošle godine uhapšen zbog sumnje da je u tuči teško povrijedio S.M. (52) koji je kasnije preminuo od zadobijenih povreda, piše Dan.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Do incidenta je, podsjećamo, došlo u noći 10. novembra prošle godine u Ulici Radosava Burića, zbog parking mjesta.

Tom prilikom, S.M. je u incidentu pao na asfalt i udario glavom o ivičnjak, navodi Dan.

Od zadobijenih povreda je preminuo u Kliničkom centru četiri dana kasnije.

“Laković je oštećenog udario pesnicom u predjelu lijeve strane glave iako je bio svjestan da ga na taj način može teško povrijediti pa je na to i pristao, na koji način mu je okrivljeni nanio tešku i po život opasnu tjelesnu povredu zbog koje je oštećeni liječen u KCCG do 14. novembra 2021. godine kada je nastupila njegova smrt usljed izlivanja krvi u prostor ispod meke moždanice iz rascjepa desne zadnje moždane arterije i nastupjelih komplikacija, a u odnosu na koju posljedicu – smrt oštećnog je okrivljeni postupao sa nehatom tj znao je da njegovim radnjama takva posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do nje neće doći, – čime je učinio krivično djelo – teška tjelesna povreda iz člana 151 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika Crne Gore”, naaglasila je u opštužnici Čolan Deretić.