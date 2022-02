Bijelo Polje potresao je i uznemirio nemili događaj ispred najstarije gradske Osnovne škole “Dušan Korać”, da je osnovac, naočigled velikog broja učenika i prolaznika nanio lake tjelesne povrede starijem sugrađaninu M.P., prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sve se desilo u srijedu, oko 11 časova, na dvadesetak metara ispred škole, u trenutku dok je M.P. za ruku držao šestogodišnju unuku koju je pratio do te obrazovne ustanove, navode Vijesti.

Šezdesetsedmogodišnji M.P., inače penzionisani službenik MUP-a Crne Gore, nije se branio jer je sve vrijeme držao dijete za ruku, a nevjerovatno zvuči da niko od prolaznika nije prišao da spriječi incident.

Iako je direktor škole Sinan Spahić prekjuče obećao da će putem mejla odgovoriti na pitanja Vijesti- da li škola prijavila slučaj policiji, i kakvog je vladanja taj učenik devetog razreda. Međutim, juče do 18 časova nije odgovarao čak ni na telefonske pozive.

Grupa od petnaestak dječaka uzrasta od 13 do 15 godina, koji su bili u društvu dječaka, prema izjavi očevidaca, tog dana gađali su grudvama automobile vozača koji su prolazili kroz naselje Prušku, ugrožavajući bezbjednost saobraćaja.

Kako je i u prijavi policiji naveo, Popović je pomoću telefona pokušao da snimi maloljetnike kako bi upravi škole ukazao na evidentni problem.

Ispričao je da mu je u tom trenutku prišao jedan od njih, uhvatio ga za rever kaputa i zadao mu više udaraca pesnicom po glavi i tijelu.

Maloljetnik, kako saznaju Vijesti, kasnije je tvrdio da ga je M.P. prvi udario.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti od očevidaca, na tom mjestu u vrijeme incidenta bio je prisutan službenik policije u civilu koji nije reagoavao.

Jedan od očevidaca koji je saslušan u Centru bezbjednosti, kako saznaju Vijesti iz pouzdanih policijskih izvora, kazao je da je nakon što je izudarao Popovića, dječak namjerno sam sebe više puta udario po licu kako bi se predstavio žrtvom...

Kako je Vijestima saopšteno iz Uprave policije, sumnjaju da je maloljetnik bio učesnik višečlane grupe koja je prije par dana u Ulici Živka Žižića izazvala haos u saobraćaju, kada su takođe grudvama zasipali vozače u oba pravca.

Jedan od nastavnika škole ispričao je da su do sada više puta školi prijavljivani slučajevi ometanja saobraćaja grudvama sa kamenicama, koje su bacali učenici te škole.

Jedna od zaposlenih u toj školi, koja je sve posmatrala sa prozora za vrijeme nastavnih aktivnosti, tvrdi da M.P. nije udario dječaka, ni prije ni nakon što je maloljetnik nasrnuo na njega...

”Prije toga, grupa u kojoj se nalazio... zasipala je grudvama vozače koji su prolazili tuda, zbog čega se napravila kolona vozila. Vidjela sam vozača koji je, čekajući u zaustavljenoj koloni izletio za njima iz vozila, ali su oni pobjegli i saobraćaj se opet odvijao nesmetano. I učenici su opet počeli da gađaju grudvama. Sve se dešavalo ispred knjižare ‘Bistro’. U tom trenutku je jedan stariji muškarac prišao i počeo da ih snima telefonom. Vidjela sam kako mu oni prilaze, dok se jedan od njih... zalijeće i pesnicama udara čovjeka po glavi. Ljudi su počeli da prilaze nakon što se sve završilo, kada je čovjek bio sav krvav”, kazala je ona za Vijesti.

M.P. je saopštio Vijestima da je u pitanju nesvakidašnji inkriminisani čin maloljetnog huligana iz grupe od 15-ak vršnjaka, ali da zasada, dok Tužilaštvo i sud ne postupe na osnovu svojih nadležnosti, ne želi da komentariše nemili događaj.

To nije prvi put da pojedinci remete javni red i mir grudvama, zbog čega je za mnoge, svako kretanje na otvorenom stresno, posebno za učenike na putu do škole... Iz UP kazali su da će svi koji gađaju druge grudvama podleći prekršajnoj ili krivičnoj odgovornosti, u zavisnosti od težine djela koje naprave.

Tužilaštvo prikuplja obavještenja

Iz Tužilaštva su Vijestima kazali da su upoznati sa nemilim događajem u Bijelom Polju.

”Povodom naznačenog događaja obaviješten je dežurni tužilac koji je policiji naložio da se prikupe potrebna obavještenja kao i drugi dokazi, nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela”, navodi se u odgovoru Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.