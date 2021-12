Tanja T., sada bivša službenica Specijalizovanog državnog tužilaštva Slovenije, prošle i ove godine je kako se sumnja, odavala pripadnicima klanova, među kojima su i "kavčani", strogo poverljive informacije, a sve u zamjenu za novac i materijalnu korist

Izvor: YouTube/Printscreen/Cops, Ambulances, Firemen Slovenia

Radi se, kako se sumnja, o informacijama iz krivičnih istraga protiv osumnjičenih. Prema nezvaničnim ifnormcijama, dio ove istrage baziran je i na presretnutim porukama među kriminalcima koji su koristili kriptovanu komunikaciju.



"U zamjenu za nagradu, novac ili materijalna dobra, ona je navodno odala povjerljive informacije navodnim pripadnicima slovenačkog ogranka "Kavačkog klana", jedne od najmoćnijih kriminalnih grupa u Evropi, i osumnjičenima u još najmanje tri važne krivične istrage. Prema našim podacima, članovi udruženja koje se bavilo trgovinom cigaretama, a u još dva aktuelna predmeta...",navodi Vecer.slo.

Podsjećamo, slovenačka policija uhapsila je službenicu Specijalnog državnog tužilaštva te zemlje.

"Prema dostupnim informacijama radi se o tužiteljki Tanji T. koja se sumnjiči da je odavala informacije iz istrage članovima ogranka "kavačkog klana" u Sloveniji. Ona je imala pristup nalozima za pretres i tajnim podacima", pisali su tada tamošnji mediji.





Ona je, prema prvim informacijama iz istrage, to radila preko svog partnera. Time je, kako se sumnja, pomogla kavčanima oktrivajući im plan djelovanja istražnih organa. Zbog toga su neki članovi slovenačkog ogranka "kavačkog klana", u maju, kada je policija udarila na njih uspjeli da pobjegnu.



Podsjećamo, tokom sprovođenja akcije protiv slovenačkog ogranka "kavačkog klana", kako je ranije objavio portal Dan, tužilaštvo Slovenije podiglo optužnicu protiv 24 osobe. U toku razbijanja tog djela kavačkog klana procesuirano su 64 osobe. Međutim istraga za neke od ovih lica nije došla do konkretnijih rezultata osim do njihovih nadimaka, pišu tamošnji mediji. Tako je jedan dio ove kriminalne grupe, za sada, ostao "nepoznat".

Ova grupa tereti se za krivično djelo trgovina drogom, a sud nije odobrio proširenje istrage u odnosu na krivično djelo ilegalna trgovina oružjem. Dvije osobe pristale su da dobiju satstus svjedoka saradnika i tako će u daljem postuplu svjedočiti portiv ove grupe. Jedna od njih je odlučila da progovori, kako pišu slovenački mediji, onda kada je od nje zatraženo da bude određena za potencijalna ubistva.

Tužilaštvo Slovenije za ovu grupu traži visoke kazne zatvora, a sudski proces nakon ove potvrde optužnice trebao bi da počne u februaru.



"Slovenačka policija je u saradnji sa stranom policijom demontirala dobro organizovanu kriminalnu grupu koja je krijumčarila drogu i oružje u EU i na Balkanu. Otkrivanje i istraga ovih zločina i međunarodnih kriminalnih grupa povezana sa tim djelima prioritet su slovenačke policije. Cilj ovih udruženja je da zarade puno novca od ilegalnog poslovanja, a zatim novac od ilegalnog poslovanja ulože u legalno poslovanje. Tehnologija, kao što je Skaj komunikacija, koja uključuje sigurnu komunikaciju između članova udruženja. Oni sprovode",saopšteno je nakon hapšenja.