Djevojčica od 14 godina koju je obljubio oženjeni muškarac U.M. (27) iz Plava otac dvoje djece a zatim odveo je u svoj dom kao svoju drugu ženu, snimila je video u kom se žali na postupanje policije i socijalnih radnica prema njoj, prenosi Standard.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Slučaj koji je potresao Crnu Goru i region, dobio je epilog hapšenjem muškarca po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje i krivično djelo obljuba sa djetetom na štetu maloljetne ženske osobe.

Naime, kako piše Standard, ona moli da državne organe da je zaštite od “socijalaca i policije”.

“Ovim putem se obraćam Državnom Tuzilastvu, sudovima, NVO i svim nadležnim organima da me zaštite od tortutre i nasilja, od policije u Plavu i službenika Centra za socijalni rad opštine Plav i Gusinje. Ja samo želim da imam miran zivot i sigurnost koju mi trenutno pruža moja drugarica (ime poznato Standardu) kod koje sam trenutno”, izjavila je djevojčica u videu.

“Socijalci su u nekoliko navrata dolazili pokušavali da me na silu odvedu, kod moje babe, ja nisam pristala na to do danas. Danas su došli sa policijom, ušle su dvije socijalne radnice, i dva policajca nakon čega je meni, socijalna radnica (ime poznato Standardu) rekla da moram poći sa njima, da se vratim kući da je to jedina opcija, da će oni mene u Dom, nakon čega sam ja njima odgovorila da ne želim da pođem sa njima i da želim da ostam ovdje (kod drugarice). Ušao je nakon toga policajac koji mi je rekao “oćeš li sad da ti ove lisice stavim na ruku i da te vodim u Dom”. Ja sam rekla ne, a on je mene uhvatio za ruku izvadio lisice i pokušao da mi ih stavi”, priča u videu djevojčica koju je silovao muškarac iz Plava. Ona nakon toga kaže da je pošla sa njima.

“Rekla sam u redu idemo, a on meni da se ne okrećem, ne razgovaram sa njima, samo da uđem u auto i pođem sa njima”.

“Vozili smo se prema Gusinju, nakon čega je pozvao moj advokat, radnica se javila, koja mi je prije toga rekla ako me zovne advokat da mu kažem da sam sa njima svojevoljno pošla. Advokat je pitao da li sam svojom voljom pošla, a ja sam morala da kažem da jesam, jer su me policajci radnice “mrko” pogledali”,ispričala je ona i dodala ponovo da moli za zaštitu.

Podsjećamo, Službenici Uprave policije su u Plavu, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapsili U.M. (27) iz Plava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje i krivično djelo obljuba sa djetetom na štetu maloljetne ženske osobe.

Protiv U.M. prethodno podnijeta krivična prijava državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom”, navode iz Uprave policije.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, za Standard je prije nedjelju dana saopšteno da je djevojčica i dalje u kući prijavljenog muškarca, te da očekuju spise predmeta koji su im upućeni iz plavskog Osnovnog tužilaštva, ali da se kroz policijske spise u koje su imali uvid moglo zaključiti da postoje kontradiktorne izjave učesnika ovog slučaja, te davanje izjave i demantovanje istih.