Glavni specijalni tužilac (GST) Milivoje Katnić rekao je za Portal RTCG da je crnogorsko tužilaštvo uradilo sve što je bilo potrebno vezano za saslušanje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Beogradu.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

On je kazao da je procedura sasvim ispoštovana, i da se stiču uslovi za nastavak postupka.

"To je, inače, jedna procedura, koja je predviđena i sve je dostavljeno što je trebalo da bude u ovoj fazi postupka. A radi se o fazi postupka koja se tiče naredbe za sporvođenje istrage, gdje se ukaže šta im se stavlja na teret i iz kojih dokaza to proizilazi. Ne može se desiti da oni prvo gledaju dokaze pa da iznose odbranu to nije predviđeno", rekao je Katnić za RTCG.

On je kazao da to nije previđeno ni po propisima u Crnoj Gori, ni po propisima u Srbiji.

"Domaćini u Srbiji su bili sjajni, urađeno je sve što treba. Mi smo dobili što smo htjeli, oni su dali izjave, i stiču se uslovi da se nastavi postupak. Dalje nema prepreka da se sprovodi postupak", istakao je Katnić za RTCG.

Inače, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković i Ratko Živković saslušani su u Tužilaštvu za organizovani kriminal, a na osnovu zamolnice Crne Gore, na okolnosti krivičnih djela izvršenih u toj zemlji. Osumnjičeni su negirali izvršenje zločina. Portal Nova.rs prenio je da im se stavlja na teret stvaranje kriminalne organizacije i ubistva.

Oni su saslušani uz prisustvo crnogorskog tužioca Saše Čađenovića.

Belivuk, Miljković, Janković su negirali krivicu, a detaljnu odbranu će izneti kada budu dobili sve spise, s obzirom da je sada tek stigla naredba o sprovođenju istrage. Kako saznajemo, osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje dva ubistva – Adisa Spahića i Damira Hodžića.

Sa druge strane, kriminalnoj organizaciji, čiji je vođa Belivuk sa NN licima, stavlja se na teret i likvidacija Mila Radulovića.

Belivuk, Miljković i Janković su nakon saslušanja vraćeni u Okružni zatvor u Beogradu, zaključuje RTCG.