"Moje lice je bukvalno bilo plavo, ljubičasto i roze boje. Gomila sluzi se slivala niz njega"

Izvor: Youtube/screenshot/LADbible TV

Naomi Oni - devojka koju je najbolja prijateljica polila kiselinom po licu. Ovo je priča o patnji, jezivim bolovima, strahovima ali i o nadljudskoj borbi i praštanju.

"Dobro se sećam tog dana. Sišla sam iz autobusa, razgovarala sam telefonom sa tadašnjim dečkom. Preko puta mene je bila ta osoba, obučena skroz u crno. Imala je i nikab (tkanina kojom neke arapske žene primarno islamske veroispovesti pokrivaju lice). Na trenutak sam se okrenula dok sam još bila na telefonu i tada sam videla kako zuri u mene. Nepomično. U tom trenutku osećam da sam polivena nečim po licu. I počinjem da vrištim.

Bukvalno sam osetila kako mi nešto spaljuje i jede kožu. Krećem da trčim, mislim da nikad brže nisam trčala. Tresla sam se, vrištala, mislila sam da neko hoće da me ubije. Dotrčala sam do svojih vrata i počela da lupam. U kući su bile moja mama i moja kuma. Kuma me je odmah odvela u kupatilo i počela da me poliva hladnom vodom. Ja se i dalje tresem i vrištim. Samo ponavljam – kako izgledam, kako izgledam – ali mi niko ništa ne govori. Pogledala sam se u ogledalo. Moje lice je bukvalno bilo plavo, ljubičasto i roze boje boje. Gomila sluzi se slivala niz njega", priča Naomi.

Ubrzo je i policija stigla.

"Pitali su me šta se desilo i rekli kako ovako nešto vide prvi put. Stiže i hitna pomoć i vode me u bolnicu. Kada smo stigli, na kolicima me dovode u neku sobu koja ima tuš sa ledeno hladnom vodom i počinju da mi spiraju lice koje i dalje peče. Ja vrištim. Imam bolove i od kiseline i od te hladne vode. Kada je prošlo neko vreme, ta koža se stvrdnula na licu i onda su mi rekli da ću morati na operaciju kako bi je skinuli. Tada su mi rekli da nikada neću izgledati kao pre. Pomislila sam kako sam uništena, kako mi je život uništen. Niko neće hteti da me oženi, niko neće hteti da bude sa mnom", rekla je Naomi.

Devojka, za koju će se posle ispostaviti da je polila Naomi kiselinom, je Meri - njena tada najbolja drugarica.

"Ona i ja smo imale dosta turbulentno prijateljstvo. Jednog dana smo provele satima na telefonu ali sutradan kada sam je videla u školi ona je bukvalno buljila u mene. Bio je to neki hladan pogled. I počele smo da se udaljavamo jedna od druge, ja sam počela da se družim sa drugim ljudima. I jednog dana moj tadašnji dečko mi kaže da mu je neko poslao poruku kako se ja viđam sa drugim momcima. Na kraju mi je otkrio da mu je ona to pisala. Proključala sam od besa. Zvala sam je i prvo je bila zla prema meni, rekla je da nema nameru da me sažaljeva. Dugo smo pričale ali se na kraju izvinila i rekla da sam joj nedostajala i da je bila ljuta zbog toga", kaže Naomi a onda se vraća na dan kada je izašla iz bolnice:

"Bila sam u velikim bolovima. Skidali su mi kožu sa noge da bi je stavili na moje lice. Dolazi vreme rođendanske žurke koju je organizovao moj tadašnji dečko. Bila sam presrećna. Bila je tu moja porodica, moji prijatelji, kolege sa posla. Meri je stigla. Sećam se da je sela pored mene i počela da plače. Počela sam da je tešim govoreći da ću biti dobro, da ću se oporaviti za nekoliko meseci i da nema razloga da toliko plače."

Na pitanje kako je saznala ko ju je napao, Naomi kaže da je policija ta koja joj je otkrila sve detalje.

"Slučaj je preuzeo Skotland jard i to odeljenje za ubistva. Pregledom kamera su je videli kako me je pratila tog dana. U njenoj kući su našli tobru koju je nosila tada. Policija mi je rekla da me je pratila od posla do kuće. U lice mi je, kako kažu bacila mi je u lice sumpornu kiselinu. Na suđenju mi je delovala kao potpuno nepoznata osoba. Imala sam osećaj kao da je nikada nisam srela, da se nikada nismo upoznale. Optužila me je da sam samu sebe polila kiselinom da bih bila kao Kejti Pajper (TV voditeljka koju je kiselinom polio njen bivši dečko). Prema njenim rečima ja sam to uradila da bih postala poznata. Osuđena je na 12 godina sa mogućnošću uslovne slobode posle šest. Izašla je iz zatvora prošle godine", rekla je Naoimi.

Kaže kako je ne mrzi.

"Na neki način sam joj oprostila. Ali iskreno nije mi bilo lako da sve to podnesem emotivno i fizički. Ali nastavila sam da se borim. Ponosna sam na ono što sam danas i što sam uspela sa svim ovim da se izborim", rekla je na kraju Naomi.