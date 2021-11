Hanina majka se i dalje nada da će je ugledati i pronaći, iako policija sve manje veruje da je ona živa.

Hana (23) je pronađena 16. septembra 2008. godine kako pluta u njujorškoj luci na periferije Menhetna. Na sebi je imala samo šorc za trčanje i sportski grudnjak, a uočio ju je kapetan trajekta sa Stejten Ajlenda.

Tri nedelje ranije, ova nastavnica španskog je otišla da trči blizu svog stana, posle čega je izgubila pamćenje. Jedino čega se seća je buđenje u kolima Hitne pomoći nakon što su je spasioci izvukli iz vode.

"Od trčanja sam prešla u kola Hitne pomoći. Kao da se sve dogodilo u roku od 10 minuta, a zapravo je bilo tri nedelje", prisećala se Hana.

Hana je tog dana ostavila ličnu kartu, telefon i novčanik na portirnici akademije u kojoj je predavala i otišla. Misterija je šta joj se dogodilo tokom te tri nedelje. Nakon što su je pronašli, detaljnim analizama u bolnici dijagnostifikovana joj je retka vrste amnezije koja se zove disocijalna fuga i koja dovodi do toga da oboleli iznenada zaborave svoj identitet, iako nasumičnim posmatračima mogu izgledati normalni, a epizode mogu trajati satima, danima, pa čak i godinama.

Ovaj poremećaj je obično izvazvan teškom traumom, a oboleli su često podstaknuti da putuju na neočekivana mesta i na neočekivane načine. Hanu je snimila i nadzorna kamera kako ulazi u svoju teretanu da se istušira ​​i proverava svoj mejl u jednoj prodavnici, čak i da ćaska sa drugaricom iz razreda.

Hana se kasnije preselila u Merilend, gde je doživela još jednu epizodu disocijativne fuge u septembru 2013. godine kada je nestala na dva dana nakon što je primećena kako šeta u blizini škole Kensington u kojoj je radila kao pomoćnica nastavnika. Ona je kasnije pronađena kraj potoka u oblasti Viton-Glenmont u državi Merilend, sa kolicima za kupovinu pored nje.

MISTERIOZAN NASTANAK PO TREĆI PUT

Njen najmisteriozniji nestanak, koji je do danas ostao nerešen, dogodio se 2017. godine, nakon što preselila u Sent Tomas, na Američkim Devičanskim ostrvima. Uragan Irma je pogodio ostrvo 6. septembra 2017.godine, što je dovelo do toga da se Hana ponaša veoma čudno, a meštani su očekivali novi uragan najavljen za dve nedelje.

Nakon nekoliko dana pre drugog uragana ona je napustila svoju kuću na plaži i od tada više nije viđena. Auto joj je pronađen u blizini plaže Safir sa pasošem, gotovinom i kreditnim karticama unutra. Njene sandale i odeća pronađeni su naslagani na stolici u baru na plaži. Da li ju je, ponovo, privukla voda tokom stanja fuge? Da li se udavila? Otplivala do obližnjeg ostrva i započela novi život? Uskočila na jedan od spasilačkih čamaca koji premeštaju meštane van mesta pre nadolazećeg uragana?

Iako je slučaj zastareo kako prolaze godine, Hanina majka i dalje ne gubi nadu da će ona biti pronađena živa. Međutim, ostaci odrasle osobe izbačeni su na obalu nenaseljenog ostrva u blizini Sent Tomasa u septembru 2018, nažalost, bili su previše razloženi da bi zadržali bilo kakve identifikacione informacije, tako da je nepoznato kome su pripadali.

Tokom godina nekoliko puta je prijavljivano da je Hana viđena, poslednji put u februaru 2019. godine. Potraga se njom se nastavlja, a šta se zaista dogodilo i dalje je misterija.