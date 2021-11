"Ima beskonačne resurse i predstavlja prijetnju za svoj narod, za Ameriku i cio svijet."

Sad Aldžabri je bio drugi čovjek u obavještajnoj službi Saudijske Arabije. Sada je u egzilu na koji je natjeran, kako kaže, zbog toga što princ Muhamed bin Salman želi njegovu glavu.

“Ovdje sam da upozorim svijet na psihopatu, ubicu na Bliskom istoku sa beskonačnim resursima koji je prijetnja svom narodu, Americi i cijelom svijetu. On je zaista psihopata bez ikakve empatije. Čovjek koji nema emocija i koji nikada ne uči iz svojih iskustava. Bili smo svjedoci zvjerstava i zločina koje je počinio ovaj ubica”, rekao je Aldžabri.

Izvor iz američke obavještajne službe je rekao da Aldžabri nikada neće dati ovakav intervju. Činjenica da je pristao da govori javno je odraz njegovog očaja. Ima 62 godine, oženjen je i otac 6 djece. Počeo je kao policajac ali je stigao do vrha saudijske obavještajne službe.

Ali 2017. njegov život se promijenio iz korijena. Njegov šef je bio princ Muhamed bin Najef u to vrijeme naslednik saudijskog trona. Iste te godine Najef je uhapšen po naređenju bin Salmana koji posle toga postaje naslednik prijestola u Rijadu. Aldžabri odlazi u Kanadu sa namjerom da se nikada više ne vrati u Saudijsku Arabiju. Ali je cijenu platila njegova porodica.

Dvoje njegove djece je umjesto na američkim koledžima, kako su planirali, završila u saudijskom zatvoru. Prema informacijama princ Salman se ustremio i na Aldažbrijevog zeta koga su Salmanovi ljudi oteli u jednoj stranoj zemlji i vratili ga u kraljevstvo.

Muhamed bin Salaman

“On je mučen u zatvoru. Čak su ga pitali – koga treba da uhapsimo i mučimo da bi se Sad Aldžabri vrati u Saudijsku Arabiju”, rekao je najstariji Aldžabrijev sin.

Aldžabri je u intervjuu izjavio da je princ Salman poslao dva tima. Jedan tim je ubio novinara Džamala Kašogija a drugi je trebalo da likvidira Aldžabrija u Kanadi.

“Upozorenje koje sam dobio je glasilo – nemoj biti u blizini bilo koje diplomatske misije Saudijske Arabije u Kanadi. Nemoj ići ni u konzulat ni u ambasadu. Kada sam ih pitao zbog čega rekli su mi da su raskomadali čovjeka (Kašogija). Rekli su mi da su ga ubili a da sam im ja na vrhu liste za odstrijel”, rekao je Aldžabri.

On je rekao da je šestočlani tim sletio u oktobru 2018. u Kanadu. Sa sobom su imali sumnjivu opremu za DNK analizu. Kanadske vlasti su ih deportovale.

- Da li mislite da se pinc Salman plaši vas?

- On se plaši mojih informacija.

Prema njegovim riječima on zna šta se dešavalo na sastanku koji su svojevremeno imali princ Salman i princ Najef koji je u to vrijeme bio prvi čovjek obavještajne službe u Saudijskoj Arabiji. To je bilo tri godine prije nego što je Salman naredio Najefovo hapšenje. Aldžabri tvrdi da je Salman hrabrio i nagovarao Najefa da ubije tadašnjeg kralja Abdulaha kako bi prokrčio put ka tronu za njegovog oca.

“Rekao mu je – želim da ubijem kralja Abdulaha. Imam otrovni prsten iz Rusije. Dovoljno je da se samo rukujem sa njim i on je gotov. Da li se samo hvalio ili je mislio ozbiljno ne znam ali smo mi shvatili ozbiljno”, rekao je Aldžabri.

Pod ovim “mi” mislio je na obavještajnu službu.

“Vidio sam snimak tog sastanka. I taj snimak i dalje postoji. Znam gdje se nalazi, i znam da postoje dvije kopije. Znam gdje su”, potvrdio je on i dodao:

“Očekujem da ću biti ubijen jednog dana. On se neće smiriti dok me ne vidi mrtvog.”

Aldžabri je rekao da postoji snimak koji je snimio u kome otkriva još veće tajne kraljevske porodice. Snimak bi, kako je rekao, mogao biti pušten ako bude ubijen. U tom videu je i poruka za njegovo dvoje djece koji su u zatvoru.

“Rekao sam da mi je žao. I da sam pokušao najbolje”.